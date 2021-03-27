ملعقة واحدة تخلصك من الشعر الأبيض للابد في أقل من ساعة بوصفة طبيعية مجربة

اللون الأسود من الألوان التي يهواها ويبحث عنها كل النساء لعلاج الشيب والشعر الأبيض، وهو اللون المميز للنساء العربيات، والطرق كثيرة للحصول عليه منها الصبغات ولكن أضرارها وأثرها الجانبية مصدر قلق، لأنها تعمل على تقصف الشعر وربما تساقطه، ومع الاستعمال المستمر تأتي بنتيجة عكسية، فتزيد من الشعر الأبيض لتلاعبها بصبغة الميلانين الموجودة في الشعر، ومن الطرق الآمنة الحناء الطبيعية، ولكن اللون الأساسي لها هو اللون الماهوجني وهو بين البني والبرتقالي، وللحصول على اللون الأسود تحتاج لبعض الإضافات، وقد يستعمل البعض الحجر الأسود مع إضافة بعض قطرات من ماء الأكسجين، فهي تعطي لون أسود غامق وقوي، ولكن قد تسبب تهيج بفرْوة الرأس، لذا الإضافات الطبيعية هي أفضل طريقة للحصول على اللون الأسود الطبيعي. طريقة عمل الحنة السوداء لعلاج شيب الشعر طريقة عمل الحنة السوداء لعلاج شيب الشعر سنستخدم أفضل طريقة وهي باستخدام الميرامية المغلية لتعطي لون مميز وطبيعي مكونات الوصفة: ربع كوب من عشب الميرامية.

كوبان من الماء.

كوب من مسحوق الحناء.

عصير اثنين ليمونة متوسطة الحجم.

لون طعام أسود بمقدار ملعقة. طريقة صبغ الشعر الأبيض نضع الميرمية على الماء في وعاء مناسب على النار.

نتركها حتى تمام الغليان وبعدما يتبخر نصف كمية الماء.

نقوم بتصفية الميرمية بشكل جيد ونضعها في وعاء منفصل.

نضيف الحناء إلى عصير الليمون ونخلطهم جيداً بحيث لا يوجد أي تكتلات.

نضع الخليط على الميرامية ويخلط جيدا.

نضيف اللون الأسود وبعد الخلط الجيد، نتركهم جميعاً حتى تتخمر وذلك لمدة يوم كامل.

وفي الليل نضعها على الشعر بشرط أن يكون رطبا.

ولابد من استخدام بونيه للشعر، للحفاظ على الحنه بعيدة عن أي قماش وكذلك الوسادة.

وفي الصباح يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو الخاص. طريقة صبغ الشعر الأبيض الوسوم

اللون الأسود من الألوان التي يهواها ويبحث عنها كل النساء لعلاج الشيب والشعر الأبيض، وهو اللون المميز للنساء العربيات، والطرق كثيرة للحصول عليه منها الصبغات ولكن أضرارها وأثرها الجانبية مصدر قلق، لأنها تعمل على تقصف الشعر وربما تساقطه، ومع الاستعمال المستمر تأتي بنتيجة عكسية، فتزيد من الشعر الأبيض لتلاعبها بصبغة الميلانين الموجودة في الشعر، ومن الطرق الآمنة الحناء الطبيعية، ولكن اللون الأساسي لها هو اللون الماهوجني وهو بين البني والبرتقالي، وللحصول على اللون الأسود تحتاج لبعض الإضافات، وقد يستعمل البعض الحجر الأسود مع إضافة بعض قطرات من ماء الأكسجين، فهي تعطي لون أسود غامق وقوي، ولكن قد تسبب تهيج بفرْوة الرأس، لذا الإضافات الطبيعية هي أفضل طريقة للحصول على اللون الأسود الطبيعي. طريقة عمل الحنة السوداء لعلاج شيب الشعر طريقة عمل الحنة السوداء لعلاج شيب الشعر سنستخدم أفضل طريقة وهي باستخدام الميرامية المغلية لتعطي لون مميز وطبيعي مكونات الوصفة: ربع كوب من عشب الميرامية.

كوبان من الماء.

كوب من مسحوق الحناء.

عصير اثنين ليمونة متوسطة الحجم.

لون طعام أسود بمقدار ملعقة. طريقة صبغ الشعر الأبيض نضع الميرمية على الماء في وعاء مناسب على النار.

نتركها حتى تمام الغليان وبعدما يتبخر نصف كمية الماء.

نقوم بتصفية الميرمية بشكل جيد ونضعها في وعاء منفصل.

نضيف الحناء إلى عصير الليمون ونخلطهم جيداً بحيث لا يوجد أي تكتلات.

نضع الخليط على الميرامية ويخلط جيدا.

نضيف اللون الأسود وبعد الخلط الجيد، نتركهم جميعاً حتى تتخمر وذلك لمدة يوم كامل.

وفي الليل نضعها على الشعر بشرط أن يكون رطبا.

ولابد من استخدام بونيه للشعر، للحفاظ على الحنه بعيدة عن أي قماش وكذلك الوسادة.

وفي الصباح يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو الخاص. طريقة صبغ الشعر الأبيض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة تخلصك من الشعر الأبيض للابد في أقل من ساعة بوصفة طبيعية مجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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