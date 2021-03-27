بملعقة زيت أحلي عمل بطاطس مقلية مقرمشة زي المطاعم بطعم خطير

تعتبر البطاطس من أكثر أنواع الخضار الذي لديه شهرة كبيرة في جميع بلاد العالم، ويعد أيضا من الخضراوات التي تستهلك بشكل كبير فهي تحتل المركز الثاني في الاستهلاك بعد الطماطم، ففي بعض البلاد يسمونها بطاطس والبعض الآخر يسمونها بطاطا، فالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها في جميع المناسبات لأن لها عدة أشكال وطرق عند التقديم،

فقد يكون للبطاطس قيمة غذائية عالية لاحتوائه علي المصادر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، وبالرغم من فائدته للجسم إلا أنه يعتبر سلاح ذو حدين لأنه مفيد وضار في نفس الوقت، فعند قلي البطاطس قد يكون غير صحي لاحتوائه علي زيت بكمية كبيرة فيضر صحة الإنسان، وأيضا هو من الأكلات التي تسبب زيادة في الحجم لأن به سعرات حرارية عالية، ولكن أكثر ما يميز البطاطس المقلية أنها من الأكلات السريعة والسهلة في التحضير ويحبها كل الأطفال حيث أن لها مذاق رائع ومقرمش ولذيذ.

البطاطس المقلية المقرمشة واللذيذة

المكونات :

بطاطس علي شكل أصابع.

دقيق.

بيكينج بودر.

بابريكا.

ملح.

بهارات بطاطس.

كركم.

يتم تقشير البطاطس وغسلها بالماء وتقطيعها علي شكل أصابع وتكون سميكة، ونحضر طبق ونضع به أصابع البطاطس ونضيف إليها كمية من الماء ونتركها لمدة عشر دقائق.

نحضر طبق عميق ونضع به كوب من الدقيق وملعقة كبيرة من البابريكا، ثم نضع ملعقة كبيرة من البيكينج بودر وبهارات البطاطس وملعقة صغيرة من الكركم وملعقتان صغيرتان من الملح ونخلطهم جيدا.

نقوم بإخراج أصابع البطاطس من الماء ووضعها في خليط الدقيق، ليتم تغطيتها من جميع النواحي.

نحضر مقلاه بها كمية من الزيت ويتم تسخينه جيدا، ونضع البطاطس به ونتركه ليصبح لونه ذهبي ونخرج اصابع البطاطس من الزيت علي طبق به مناديل مطبخ لتصفيتها، وبعد ذلك يتم تقديمها ساخنة لتكون مقرمشة.

طريقة التحضير