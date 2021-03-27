فى دقيقتين اعملي كيكة شوكولاتة المج في الميكرويف بطعم لذيذ سهلة وسريعة

تبحث جميع الأمهات عن كل ما يحبونه أطفالهم وبالتأكيد تكون الحلويات، بجميع أنواعها الكثيرة وهي البسبوسة والجلاش والكنافة وأصناف أخري مثل المهليبة والكاسترد وغيرها، ولكن المفضل لديهم هي الكيك بكل أشكاله فمن الكيك يمكن عمل التورته أو الجاتوه أو الكب كيك بالشوكولاته وغير ذلك الكثير، حيث أن الكيك له وصفات متعددة وجميعها لها طعم مميز وشكل ومختلف عن الآخر فيوجد نوع كيك بالشوكولاتة أو بالفانيليا.

ولكن الذي يتناولونه بكثرة والذي اشتهر في وقتنا هذا هو مج الكيك بالشوكولاته ويتم تجهيزه في الميكرويف، ومن أهم الشروط التي يجب مراعتها عند عمل هذه الوصفة هي اختيار نوع المج المناسب الذي يمكن وضعه في الميكرويف، وهذا النوع من الكيك له طعم لذيذ ويجذب إليه الكثير من الناس وبالتحديد الأطفال، لذلك تحرص جميع السيدات بتحضيرها في المنزل بدلا من شرائها حرصا علي صحتهم لأن معظم الاكلات الجاهزة تعد غير صحية.

كيكة الشوكولاتة في المج بالميكرويف

ومن أكثر ما يميز هذا النوع من الكيك أنها أسرع الوصفات فيمكن تحضيرها في خلال دقيقتين فقط، فهي لا تحتاج إلي وقت طويل أو جهد كبير، حيث أن مكوناتها بسيطة وطريقتها أسهل ما يكون.

المكونات :

دقيق. سكر. كاكاو خام. حليب. فانيليا. ملح. بيكينج بودر. زبدة. قطع شوكولاته.

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها في إناء عميق وهي؛ ملعقة كبيرة من الدقيق ونضيف ملعقتان كبيرتان من السكر، ثم نضع ملعقة صغيرة ونصف من الكاكاو الخام بالإضافة إلي رشة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا والبيكينج بودر. ثم نضيف إلي المكونات الجافة ملعقتان صغيرتان من الزبدة، ويتم تقليبهم جيدا ثم نضع خمس ملاعق كبيرة من الحليب السائل ولكن بشكل تدريجي مع التقليب المستمر ليكون في النهاية خليط ناعم. نضع هذا الخليط في مج ثم نضيف إليه قطع من الشوكولاته ويتم الضغط عليها. وبعد ذلك نقوم بإدخال المج في الميكرويف علي درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركه لمدة دقيقتين فقط ويتم إخراجه وتقديمه.

طريقة التحضير