طريقة عمل فطيرة السجق الشهية

فطيرة السجق، الكثير لا يعرف مما تتكون هذه الفطيرة الشهية التي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة بالإضافة إلي أنها تحتوى على العديد من الفوائد الغذائية ومن خلال من السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل فطيرة السجق بأسهل الطرق تابعوا معنا المقال إلي النهاية طريقة تحضير فطيرة السجق : المكونات : 2 كوب من الدقيق الأبيض

ملعقتان من الزيت

4 ملاعق من الزبدة

ملعقة صغيرة الملح أو حسب الرغبة

كوب من الماء الدافئ

نصف كيلو من السجق البلدي ومقطع إلي قطع صغيرة

4 من حبات الطماطم

4 فلفل من الأخضر

كوب من الجبن الرومي المبشور

جبنه شيدر طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء ونضع به الدقيق والزيت والزبدة ونقوم بخلطهم ثم نضيف الماء تدريجيا ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة، ثم نترك العجينة حتى ترتاح لمدة عشر دقائق.

وعلى سطح مستوى نقوم بوضع الدقيق حتى لا تلتصق عليه العجينة، ثم نقوم بوضع العجينة ونقوم بتقسيمها إلي اربع أقسام ثم نقوم بفردها باستخدام النشابة حتى تصبح عجينة رقيقة، ثم نقوم بفرد قطعة العجينة الثانية ثم نقوم بفردها ثم نضع السجق والجبنة الرومي والشيدر في الوسط مع ملاحظة ترك مسافة على الأطراف للغلق، ثم نضع العجينة فوق الحشو، ونكرر نفس العملية مع العجينة الثالثة والرابعة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة ثم نقوم بإدخال الفطيرة ونقوم بتركها لمدة 20 دقائق حتى تنضج ويحمر وجهها والأحرف ونقوم بتقديمها ساخنة وبألف هنا وشفا. طريقة تحضير فطيرة السجق : المكونات :طريقة التحضير : الوسوم

فطيرة السجق، الكثير لا يعرف مما تتكون هذه الفطيرة الشهية التي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة بالإضافة إلي أنها تحتوى على العديد من الفوائد الغذائية ومن خلال من السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل فطيرة السجق بأسهل الطرق تابعوا معنا المقال إلي النهاية طريقة تحضير فطيرة السجق : المكونات : 2 كوب من الدقيق الأبيض

ملعقتان من الزيت

4 ملاعق من الزبدة

ملعقة صغيرة الملح أو حسب الرغبة

كوب من الماء الدافئ

نصف كيلو من السجق البلدي ومقطع إلي قطع صغيرة

4 من حبات الطماطم

4 فلفل من الأخضر

كوب من الجبن الرومي المبشور

جبنه شيدر طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء ونضع به الدقيق والزيت والزبدة ونقوم بخلطهم ثم نضيف الماء تدريجيا ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة، ثم نترك العجينة حتى ترتاح لمدة عشر دقائق.

وعلى سطح مستوى نقوم بوضع الدقيق حتى لا تلتصق عليه العجينة، ثم نقوم بوضع العجينة ونقوم بتقسيمها إلي اربع أقسام ثم نقوم بفردها باستخدام النشابة حتى تصبح عجينة رقيقة، ثم نقوم بفرد قطعة العجينة الثانية ثم نقوم بفردها ثم نضع السجق والجبنة الرومي والشيدر في الوسط مع ملاحظة ترك مسافة على الأطراف للغلق، ثم نضع العجينة فوق الحشو، ونكرر نفس العملية مع العجينة الثالثة والرابعة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة ثم نقوم بإدخال الفطيرة ونقوم بتركها لمدة 20 دقائق حتى تنضج ويحمر وجهها والأحرف ونقوم بتقديمها ساخنة وبألف هنا وشفا. طريقة تحضير فطيرة السجق : المكونات :طريقة التحضير :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطيرة السجق الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.