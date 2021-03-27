وصفة الهريسة اللذيذة بأقل تكلفة ومكونات سهلة موجودة في مطبخك

تعتبر الهريسة من أكثر الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى خطوات كثيرة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وحشوات أيضاً متنوعة، ونظراً لاقتراب شهر رمضان الكريم الذي لا يتوقف به أي بيت عن تحضير الحلويات، وتعتبر أمر أساسي كل يوم بعد الإفطار سوف نقدم لكم هذه الوصفة بالخطوات لتتمكنوا من تحضيرها بسهولة. مكونات عمل الهريسة 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.

كوب من اللوز بدون قشر، ويمكن استخدام مكسرات أخرى حسب الرغبة. مكونات عمل الهريسة لتحضير الشربات يجب تجهيز ما يلي: 5 كوب من الماء.

3 كوب من السكر.

عصير نصف ثمرة ليمون.

2 ملعقة من ماء الزهر أو ماء الورد.

ملعقة من الفانيليا، ويمكن الاستغناء عنها. طريقة عمل الهريسة في البيت خطوة بخطوة أولاً نحضر وعاء عميق وواسع ونضع به السميد الخشن وكذلك السكر ونحركهم معاً جيداً، وفي وعاء آخر نقوم بمزج اللبن مع البيكنج باودر جيداً.

ثم نقوم بإضافة خليط اللبن إلى خليط السميد ونقلب بشكل جيد المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت إلى هذا الخليط ونحرك حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالطحينة جيداً ثم نقوم بوضع عجينة الهريسة ونوزعها بشكل جيد لكي تكون متساوية.

ونقوم بتوزيع المكسرات عليها، ونتركها ترتاح قليلاً، ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180.

ونتركها حوالي نصف ساعة إلى أن يصبح لونها ذهبي، وبعد أن تخرج نصب عليها الشربات وهي ساخنة، وبعد ذلك يتم تقديمها في الأطباق. طريقة عمل الهريسة في البيت خطوة بخطوة الوسوم

تعتبر الهريسة من أكثر الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى خطوات كثيرة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وحشوات أيضاً متنوعة، ونظراً لاقتراب شهر رمضان الكريم الذي لا يتوقف به أي بيت عن تحضير الحلويات، وتعتبر أمر أساسي كل يوم بعد الإفطار سوف نقدم لكم هذه الوصفة بالخطوات لتتمكنوا من تحضيرها بسهولة. مكونات عمل الهريسة 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.

كوب من اللوز بدون قشر، ويمكن استخدام مكسرات أخرى حسب الرغبة. مكونات عمل الهريسة لتحضير الشربات يجب تجهيز ما يلي: 5 كوب من الماء.

3 كوب من السكر.

عصير نصف ثمرة ليمون.

2 ملعقة من ماء الزهر أو ماء الورد.

ملعقة من الفانيليا، ويمكن الاستغناء عنها. طريقة عمل الهريسة في البيت خطوة بخطوة أولاً نحضر وعاء عميق وواسع ونضع به السميد الخشن وكذلك السكر ونحركهم معاً جيداً، وفي وعاء آخر نقوم بمزج اللبن مع البيكنج باودر جيداً.

ثم نقوم بإضافة خليط اللبن إلى خليط السميد ونقلب بشكل جيد المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت إلى هذا الخليط ونحرك حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالطحينة جيداً ثم نقوم بوضع عجينة الهريسة ونوزعها بشكل جيد لكي تكون متساوية.

ونقوم بتوزيع المكسرات عليها، ونتركها ترتاح قليلاً، ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180.

ونتركها حوالي نصف ساعة إلى أن يصبح لونها ذهبي، وبعد أن تخرج نصب عليها الشربات وهي ساخنة، وبعد ذلك يتم تقديمها في الأطباق. طريقة عمل الهريسة في البيت خطوة بخطوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الهريسة اللذيذة بأقل تكلفة ومكونات سهلة موجودة في مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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