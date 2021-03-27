استمتعي بمذاق رائع لحلوى الهلال السهلة الاقتصادية بالكاكاو والفول السوداني، تعد حلوى الهلال من الحلويات المغربية الشهيرة التي يتم تقديمها في جميع المناسبات، أو لاستقبال الضيوف، والي يتم تقديمها مع الشاي أو القهوة، وتوجد منها نوعان مالح وحلو، كما يمكن إعدادها بالشكولاته أو بالفول السوداني على حسب الرغبة، لذا فهي اختيار مميز لاستقبال أول يوم رمضان، خاصة وأنها تشبه هلال رمضان، لذا سنعرض لكي طريقة عمل حلوى الهلال.

طريقة عمل حلوى الهلال بالكاكاو

نقدم تكم عبر موقعنا ثقفنى المكونات الاساسية لعمل حلوى الهلال بالكاكاو

125 جم زبدة

125 جرام سكر

125 جرام كاكاو

كيس فانيليا

رشة ملح،

ربع كوب زيت

بيضة

صفار بيضة

2 كوب دقيق

كيس خميرة حلويات.

طريقة تحضير حلوى الهلال بالكاكاو

نقوم بوضع الزبدة والكاكاو والسكر والفانيليا في وعاء الخفق، ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات، ونبدأ بوضع السكر والزيت والبيض والملح.

نستمر بخفق المكونات جميعاً، ونبدأ بإضافة الخميرة ثم نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بفرد العجينة بسمك مناسب، وتشكل على هيئة هلال، وتوضع في صينية مناسبة، ونبدأ في دهن العجينة باستخدام البيض والفانيليا.

نقوم برش الحلوى باستخدام الكاكاو للحصول على لون أحمر ثم ندخلها إلى الفرن حتى تنضج.

حلوى الهلال بالفول السوداني

المكونات: 250 جرام دقيق، 200 جرام سكر، 63 جرام زبدة، رشة ملح، نصف كوب سكر بودرة، ماء ورد، ماء للعجن.

مكونات الحشو: نصف كيلو فول سوداني مقشر ومحمص، 200 جرام سكر سنيدة، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير