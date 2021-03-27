طريقة عمل عجينة السمبوسة مضمونة في خطوات بسيطة نقدمها لكم اليوم حيث أن السمبوسة من المقبلات الأساسية على مائدة رمضان والتي لا غنى عنها وبالرغم من توافر السمبوسة الجاهزة في العديد من الأسواق إلا أن بعض السيدات يفضلن عمل العجينة بأنفسهن لضمان جودتها ونظافتها ومن خلال المقال نوضح أهم النصائح في عمل عجينة السمبوسة.

مقادير عمل عجينة السمبوسة

من المعجنات المفضلة لدى الجميع على مائدة الإفطار في شهر رمضان وتعتبر من الأطباق الجانبية المتنوعة حيث أن يمكن تغيير الحشوة كل مرة للشعور بالتغيير حسب الرغبة وفيما يلي مكونات عمل عجينة السمبوسة:

2 كوب دقيق أبيض خاص بالمعجنات.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغير من الملح أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزيت أو الزبدة الصفراء.

في وعاء قومي بوضع الماء والملح والزيت أو الزبد وقلبيهم معاً.

ضعي الوعاء على النار حتى الغليان ثم قومي بإضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر بسرعة حتى لا يتكتل.

بعد إضافة كل كمية الدقيق استمري في التقليب حتى تتكون لديك عجينة ذات قوام لين قليلاً.

بعد أن تبرد العجينة وتتماسك قومي بعجنها ثانياً باليد على سطح مناسب مرشوش بالدقيق لمدة عشر دقايق حتى تصبح عجينة سميكة ثم اتركيها ربع ساعة لتهدأ.

رشي السطح بالدقيق مرة أخرى ثم قومي بفرد جزء من العجين حتى الوصول لسمك رقيق جداً بالسمك المعتاد للسمبوسة.

قطعي الجزء المفرود بشكل طولي ثم قومي بالحشو بالحشوة المناسبة.

لفي قطع السمبوسة بالطريقة المعتادة واغلقيها جيداً.

قومي بقلي كل الكمية في زيت ساخت غزير وتقدم ساخنة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

من أفضل حشوات السمبوسة هي الجبن الفيتا الأبيض مع الزعتر والزيتون أو الجبن والخضروات أو اللحم المفروم أو الجبن المشكلة.