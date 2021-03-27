عجينة الحليب قطنية وهشة وجاهزة في عشر دقائق جربيها الآن نقدم لكِ الوصفة من خلال موقعنا التي تعتبر من أنجح وصفات العجين الممتازة والتي تصلح لجميع أنواع المعجنات والمخبوزات وتحضر عجينة الحليب من مكونات بسيطة متوفرة داخل مطبخك ومن مميزاتها أنها لا تستغرق فالتحضير سوى عشر دقائق لتكون جاهزة للاستخدام.

طريقة عجينة الحليب

تعتبر عجينة الحليب من أسهل أنواع العجائن في التحضير لأنها من مكونات بسيطة ولا تحتاج لخطوات كثيرة، ثم إنها تعتمد في العجن على الحليب الذي يجعل العجينة قطنية جداً وذات ملمس ناعم مما يجعل المعجنات المصنوعة من عجينة الحليب ناجحة جداً.

المقادير:

2 كوب حليب بقري دافئ.

نصف كوب زيت ذرة.

4 كوب دقيق أبيض منخول.

2 ملعقة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

أضيفي ملعقة السكر وملعقتان الخميرة إلى نصف كوب من الماء الدافئ واتركيها لتختمر.

في وعاء ضعي الدقيق والملح وقلبيهم جيداً.

بعد فوران الخميرة ضعيها في منتصف الدقيق وابدأي في التقليب.

أضيفي الزيت واللبن تدريجياً مع التقليب المستمر.

بعد إضافة الحليب بالكامل ابدأي بلم العجين من الوعاء.

افري العجين على سطح مستوي ثم قومي بعجنه بيديك جيداً لمدة خمسة دقائق.

لفي العجين بملعقة من زيت الزيتون واتركيها في الوعاء لمدة ساعة ونصف في مكان دافئ.

بعد أن يتضاعف حجمها يمكنك استخدامها وتشكيلها حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة الحليباستخدامات عجينة الحليب

يمكن أن تستخدم عجينة الحليب في البيتزا بفردها في صينية ومسحها بصلصة البيتزا ووضع المكونات المفضلة عليها، أو تقسيم العجين لكرات صغيرة ثم حشوها بالجبن المفضلة ولفها على هيئة شطائر، كما يمكن أن تقسم لقسمين ويتم حشوها بالمربي أو الشوكولاتة أو العجوة ولفها على شكل فطائر صغيرة.