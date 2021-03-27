نقدم لكم أسرار سحرية في الكنافة بالمكسرات أشهر أطباق الحلويات في شهر رمضان، حيث تُعد الكنافة من أطباق الحلول المشهورة لدى العديد من الدول العربية في شهر رمضان، والذي يفضله الكثير من الأشخاص كبارًا وصغارًا، ومن أطباق الحلويات التي تعطي مذاق رائع ومميز، حيث يتم إعداده بطريقة بسيطة وطرق متنوعة.

سنحتاج من السمن الذائب كوب واحد.

ونأخذ من الكنافة واحد كيلو .

واثنين كوب من اللوز وعين الجمل أو أي مكسرات متوفرة لديك ونقطعها قطع متوسطة .

ربع كوب من السكر.

٢ معلقة من المكسرات المطحونة.

ومن القرفة المطحونة معلقة واحدة.

واحد كوب من الماء.

اثنين كوب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نحضر الصينية المناسبة ثم ندهنها بالسمن الذائب لعدم التصاق الكنافة بها ونقوم بتشغيل الفرن لتسخينه. نقوم بتجهيز الحشو والمكسرات حيث يتم خلط كلاً من المكسرات والقرفة والسكر جيدًا. نضع السمن المذابة على الكنافة وخلطها جيدًا ليتم تشبع الكنافة من السمن ثم يتم وضع طبقة منها على صينية مدهونة بالسمن وطبقة من الحشو والمكسرات ثم طبقة من الكنافة مرة أخرى لتغطية الحشو بالكامل. وأخيرًا نضع الصينية في الفرن الذي تم تسخينه من قبل، على درجة حرارة ١٧٠ مْ ولمدة نصف ساعة فى الفرن وبعد ذلك تترك عشر دقائق تحت النار العلوية لتأخذ لون ذهبي رائعًا. ثم تخرج من الفرن ونضع عليها الشربات البارد وهي ساخنة حتى يتشرب الشربات بالكامل.

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نضع كوبين من السكر على كوب من الماء ثم نضع الخليط على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، يضاف إليه ملعقة صغيرة من الليمون ثم يترك ليغلي حتى يكون قوامه سميك، ثم تقدم بعد أن تبرد مع رشة مكسرات على الوجه للتزيين واستمتعى بأفضل مذاق وألذ طعم لطبق الكنافة بالمكسرات.