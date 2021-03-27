لكل عشاق المسلسلات واللي بيحبوا يتابعوا دراما رمضان ، النهاردة جمعنالكم قايمة بكل مسلسلات رمضان 2021 ، عشان تتابعوا اعمال فنانينكم المفضلين خلال الشهر.

دليل مسلسلات رمضان 2021:

1- مسلسل موسى:

مسلسل دراما صعيدي احداثه بتدور في الخمسينات والستينات اثناء الاحتلال البريطاني لمصر ، وبيحكي عن رحلة صعود شخص والده متوفي من طفولته وبيتحمل مسؤولية اخواته ، وبعدها بيضطر انه يتنقل للقاهرة وبيشتغل في تصدير واستيراد حاجات من غزة لمصر والعكس وبيعجب ببنت فرنسية وتتوالى الاحداث ، المسلسل من بطولة محمد رمضان, سمية الخشاب, منذر رياحنة, عبير صبري , سيد رجب, رياض الخولي ، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ، واخراج محمد سلامة.

2- مسلسل الاختيار 2:

بعد نجاح الجزء الاول من مسلسل الاختيار في رمضان اللي فات ، السنة دي هنتابع مع بعض الاختيار 2 اللي بيحكي عن بطولات شهداء الشرطة المصرية في الفترة من 2013 ل 2020 ، والمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز, احمد مكي, اياد نصار, اسماء ابو اليزيد, وغيرهم من النجوم ، ومن تأليف هاني سرحان ، واخراج بيتر ميمي.

3- مسلسل النمر:

مسلسل اثارة وتشويق احداثه بتدور حوالين شاب صعيدي يهرب من الثأر للقاهرة ، ويشتغل في محل دهب وبتنششا بينه وبين التاجر عنتر الشرير كتير من الصراعات ، المسلسل من بطولة محمد امام, هنا الزاهد, نرمين الفقي, محمد رياض, احمد عبد الله محمود, بيومي فؤاد, وغيرهم من النجوم ، ومن تأليف محمد صلاح العزب ، واخراج شيرين عادل.

4- مسلسل نسل الاغراب:

مسلسل درامي اجتماعي بتدور احداثه في الصعيد ، بعد اتهامه بالقتل وبيقضي فترة عقوبتة طويلة في السجن ، بيخرج بيلاقي صديقة اتجوز مراته ونسب ابنه ليه فبيقرر الانتقام منه ، المسلسل من بطولة احمد السقا, امير كرارة, مي عمر, محمد مهران, ادوارد, احمد داش, محمد جمعة, احمد مالك ، ومن تأليف واخراج محمد سامي.

5- مسلسل هجمة مرتدة:

مسلسل اثارة وتشويق بيحكي واحدة من ملفات المخابرات المصرية ، وفكرة الايادي الخفية وراء ثورة 25 يناير ، وازاي المخابرات المصرية اتعاملت معاها ، المسلسل من بطولة احمد عز, هند صبري, هشام سليم, صلاح عبد الله, ماجدة زكي, احمد فؤاد سليم ، المسلسل من تأليف باهر دويدار ، واخراج احمد علاء الديب.

6- مسلسل حرب اهلية:

المسلسل بيحكي عن قصة سيدة تضطرها الظروف لترك بنتها وهي صغيرة ، وتتربى مع زوجة ابوها وده بيخليها قريبة منها وقاسية على والدتها الحقيقية ، المسلسل من بطولة يسرا, باسل الخياط, جميلة عوض, اروى جودة ، ومن تأليف احمد عادل سلطان ، واخراج سامح عبد العزيز.

7- مسلسل نجيب زاهي زركش:

بتدور احداث المسلسل في اطار درامي حوالين الثري نجيب زاهي ، اللي بيكتشف سر خطير بعد 30 سنة ، وهو ان ليه ابن ميعرفش عنه حاجة ، فيقرر انه يدور عليه بمساعدة صديق ليه ، وبيتفاجأ ان ابنه من ضمن 4 شباب وهو مش قادر يحدد اي واحد فيهم ابنه فيضطر انه يقرب منهم عشان يعرف مين فيهم ابنه ، المسلسل من بطولة يحي الفخراني, محمد محمود, هالة مرزوق, كريم عفيفي, اسلام ابراهيم, هالة فاخر, انوشكا ، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ، واخراج شادي الفخراني.

8- مسلسل القاهرة كابول:

المسلسل بيحكي 3 قصص مثيرة عن المؤمرات ضد المنطقة العربية ، وخصوصا مصر بالفترة الاخيرة ، وبيسلط الضوء على العمليات الارهابية في المنطقة ، المسلسل من بطولة طارق لطفي, فتحي عبد الوهاب, خالد الصاوي, حنان مطاوع, نبيل الحلفاوي ، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ، واخراج حسام علي.

9- مسلسل ضد الكسر:

بطلة المسلسل سلمى بتعاني من تعدد علاقات زوجها النسائية ، وبتحصل بينهم خلافات كتير بشكل مستمر ، المسلسل من بطولة نيللي كريم, محمد فراج, مصطفى درويش, لقاء الخميسي, تارا عماد ، ومن تأليف عمرو الدالي ، واخراج احمد خالد.

10- مسلسل لعبة نيوتن:

بتدور احداث المسلسل في اطار درامي رومانسي حوالين زوجة بتنشأ بينها وبين زوجها خلافات ، فبتقرر انهاء حياتها الزوجية والسفر للخارج ، المسلسل من بطولة منى زكي, محمد ممدوح, عائشة بن احمد, محمد فراخ, سيد رجب, مايان السيد, احلام الجريتلي ، ومن تأليف واخراج تامر محسن.

11- مسلسل الملك:

احداث المسلسل بتدور حوالين قصة الملك احمس وتحريرة لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة ، المسلسل من بطولة عمرو يوسف, صبا مبارك, ماجد المصري, باسل الزارو, محمد علاء ، وقصة نجيب محفوظ وتأليف شيرين دياب ، واخراج حسين المنباوي.

12- مسلسل ضل راجل:

المسلسل دراما شعبية وبيتناول العديد من المشاكل والقضايا الاجتماعية والانسانية ، من بطولة ياسر جلال, نرمين الفقي, محمود عبد المغني, احمد حلاوة, انعام سالوسة, محمد عادل, عصام السقا ، من تأليف احمد عبد الفتاح ، واخراج احمد صالح.

13- مسلسل احسن اب:

مسلسل اجتماعي كوميدي ، بتدور احداثه حوالين اب بيحاول بكل جهده يكون اب مثالي وبتحصل له العديد من المواقف والمفارقات ، المسلسل من بطولة على ربيع, سامي مغاوري, احمد فتحي, احمد جمال سعيد, هاجر احمد, جيهان خليل ، ومن تأليف احمد محي ومحمد المحمدي ، ومن اخراج معتز التوني.

14- مسلسل لحم غزال:

بتدور احداث المسلسل جوه الحارة الشعبية ، وبيتناول المشاكل الاجتماعية الل بتمر بيها احد الاسر المصرية ، المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق, شريف سلامة, محمد عادي, عمرو عبد الجليل, احمد فتحي, احمد خليل ، ومن تأليف اياد ابراهيم ، واخراج محمد اسامة.

15- مسلسل كوفيد 25:

بتدور احداث المسلسل في اطار خيال علمي ، وبيحكي عن الدكتور ياسين اللي بيترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم ، المسلسل من بطولة يوسف الشريف, ايتن عامر, امير صلاح, محمد عادل, احمد صلاح حسني, ديانا هشام ، ومن تأليف انجي علاء ، واخراج احمد نادر جلال.

16- مسلسل قصر النيل:

بيتوفى زوج (دينا الشربيني) فالظروف تضطرها للزواج من اخو زوجها ، وتنشأ خلافات بينه وبين زوجته الاولى ، المسلسل من بطولة دينا الشربيني, ريهام عبد الغفور, صبري فواز, احمد خالد صالح, محمود البزاوي, صلاح عبد الله ، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ، واخراج خالد مرعي.

17- مسلسل وكل ما نفترق:

بتدور احداث المسلسل في اطار دراما وتشويق ، حوالين اختين توأم واحدة منهم بتوزن الامور بالعقل وبحكمة والتانية مندفعة ومتمردة ، وبتحصل لهم كتير من المفارقات اللي بتأثر على حياتهم ، المسلسل من بطولة ريهام حجاج, عمرو عبد الجليل, رانيا يوسف, طارق عبد العزيز, احمد فهمي, ايتن عامر ، ومن تأليف احمد وائل ومحمد امين راضي ، واخراج كريم العدل.

18- مسلسل اللي مالوش كبير:

بيجبر والد غزال بنته الزواج من رجل اعمال ثري برغم فارق السن الكبير بينهم ، فتضطرها الظروف انها تبقى قاسية وقوية في التعامل مع اللي حواليها ، وبتتعرف على الشاب سيف الخديوي وبتقع في حبه ، المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز, احمد العوضي, خالد الصاوي, دينا فؤاد, دنيا عبد العزيز ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ، واخراج مصطفى فكري.

19- مسلسل بين السما والارض:

بيتعطل اسانسير واحدة من عمارات القاهرة وجواه مجموعة من الاشخاص اللي بيتقابلوا لاول مرة ، وبتقع بينهم مفارقات حيث ان كل شخص ليه قصة وحكاية مختلفة ، المسلسل من بطولة هاني سلامة, درة, سوسن بدر, احمد بدير, محمد لطفي, ندى موسى ، المسلسل قصة نجيب محفوظ وسنياريو وحوار اسلام حافظ ، ومن اخراج محمد جمال العدل.

20- مسلسل ملوك الجدعنة:

بتدور الاحداث حول شخصين بيواجهوا مصاعب وبيتربص بيهم اشخاص وبيدخلوا معاهم في صراع ، المسلسل من بطولة مصطفى شعبان, عمرو سعد, رانيا يوسف, عمرو عبد الجليل, ياسمين رئيس, احمد صفوت ، ومن تأليف عبير سليمان ، واخراج احمد خالد موسى.

21- مسلسل شقة 6:

بتدور الاحداث في اطار من الرعب وبيتفاجيء سكان احد العمارات بحدوث اشياء غريبة في شقة 6 ، المسلسل من بطولة سيد رجب, شريف سلامة, روبي, محمود البزاوي, صلاح عبد الله ، ومن اخراج محمود كامل.

22- مسلسل خلي بالك من زيزي:

الحب يجمع بين الفتاة الجامعية زيزي وزميلها ، فيقرروا يتحدوا كل الصعوبات ويتجوزوا ، ومن هنا تبدأ المشاكل والخلافات ينهم ، فتلجأ لواحد من المحاميين يساعدها في تخطي المشاكل دي ، المسلسل من بطولة امينة خليل, محمد ممدوح, بيومي فؤاد, صبري فواز, سلوى محمد علي, حسين نصار ، ومن تأليف مريم نعوم ، واخراج كريم الشناوي.

23- مسلسل كله بالحب:

مسلسل درامي اجتماعي بتدور احداثه حوالين العلاقات الاسرية والزوجية ، والخلافات بين الزوجين اللي بتخلي الزوج يترك البيت ويرفض فكرة الطلاق ، المسلسل من بطولة زينة, صابرين, احمد صلاح السعدني, سامر المصري, ريم البارودي ، ومن تأليف احمد الشخيبي ، واخراج عصام عبد الحميد.

24- مسلسل المداح:

بتدور احداث المسلسل حوالين صراع المال والميراث ، لما بينشأ صراع بين اخين على الميراث ، ويحاول واحد منهم انه يدخل اخوه السجن للتخلص منه ، المسلسل من بطولة حمادة هلال, احمد بدير, نسرين طافش, حنان سليمان, خالد سرحان, محمد عز, ومن تأليف امين جمال ، واخراج احمد سمير فرج.

25- مسلسل فارس بلا جواز:

مسلسل بحلقات متصلة منفصلة ، بتدور احداثه لما فارس بيتعرض لظروف خارجة عن ارادته تجبره للبحث عن عروسة ، المسلسل من بطولة مصطفى قمر, طارق عبد العزيز, ندى موسى, محمد ثروت, سليمان عيد, بشرى ، ومن تأليف فداء الشندويلي ، واخراج معتز حسام.

26- مسلسل بنت السلطان:

بتدور احداث المسلسل في اطار درامي تشويقي حوالين الصراعات وعلاقات عاطفية ، المسلسل من بطولة روجينا, احمد مجدي, باسم سمرة, سوسن بدر, ندى موسى, محمود حجازي ، ومن تأليف ايمن سلامة ، واخراج احمد شفيق.

27- مسلسل عالم موازي:

احداث المسلسل بتدور في اطار كوميدي حوالين بنت بتقع لها كتير من المفارقات ، المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم, عمرو وهبة, شيماء سيف, محمد اوتاكا, دلال عبد العزيز ، ومن تأليف عمرو وهبة وهشام جمال ، واخراج هشام جمال.

28- مسلسل ولاد ناس:

المسلسل بيلقي الضوء على تربية الاولاد والتعليم وعلاقة الآباء بالابناء ، المسلسل من بطولة احمد وفيق, ايهاب فهمي, بيومي فؤاد, احمد صيام, رانيا فريد شوقي, محمد عز ، ومن تأليف واخراج هاني كمال.

29- مسلسل الطاووس:

احداث المسلسل بتدور حوالين محامي مخضرم بيحقق في احد القضايا اللي بتقلب الاحداث رأسا على عقب ، المسلسل من بطولة جمال سليمان, سميحة ايوب, سهر الصايغ, هبة عبد الغني, فرح الزاهد ، ومن تأليف كريم الدليل واشراف على الكتابة محمد ناير ، واخراج رؤوف عبد العزيز.

افضل تطبيقات لشهر رمضان 2021