سر نجاح مربى الفراولة في المنزل بقوام متماسك مثل المصانع

سر نجاح مربى الفراولة في المنزل، تعتبر مربى الفراولة مفضلة لدى كثير من الأشخاص ويتم تجهيزها بالفراولة الطازجة التي يعشق تناولها الكبار والصغار وبالتالي يمكن تجهيزها في المنزل دون إضافة المواد الحافظة وتناولها في أي وقت على وجبة العشاء أو الإفطار، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم.

سر نجاح مربى الفراولة

حيث يتم تجهيز الفراولة بالعديد من الفواكه مثل مربي المشمش ومربي التين وبعض الأشخاص يفضلون تناول مربي ومن أكثر أنواع المربى المفضلة لدي الكثير من الأشخاص هي مربي الجزر ومربي البرتقال والنارنج والعديد من الأنواع الأخري وكذلك ماء الورد، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال على طريقة عمل مربى الفراولة.

طريقة عمل مربي الفراولة

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات

كيلو فراولة طازجة

ملعقة من قشر البرتقال

نصف ملعقة من عصير الليمون

نصف كيلو سكر

ثلاث عيدان من القرفة.

أولا تهتم اغسل الفراولة وتقطيعها إلى أرباع ثم تجهيز وعاء وإضافة فيه الفراولة وتترك الفراولة في أنصاف لمدة عشر دقائق حتى يتم تصفية الماء الموجودة فيها ونضيف عليها السكر وتقلب جيداً، بعد ذلك يتم وضعه على النار ويترك على الأقل لمدة 60 دقيقة على نار هادئة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى لا يجف الماء.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الليمون والقرفة وقشر البرتقال مع الاستمرار في عملية التقليب لمدة نصف ساعة وبعد أن تجف الماء ويتماسك وتتماسك بالضبط الفراولة نقوم برفعها من على النار، وبعد ان تهدا نبدأ بوضعها فى برطمانات زجاجية يتم تعقيمها ومجففة ونظيفة وإضافت فيها الفراوله وبعد ذلك يتم حفظها في الثلاجة وتناولها على وجبة الإفطار يمكن تناولها على وجبة العشاء وذلك على حسب الرغبه وبالهناء والشفاء.

خطوات تجهيز مربى الفراولة