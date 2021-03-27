طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بجوز الهند بمذاق شهي ورائع

طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بجوز الهند، تعتبر شيكولاته من من أكثر الحلويات التي يحب تناولها الكبار والصغار حيث يمكنك تجهيزها في المنزل والتي لها مذاق رائع ومميز ويكثر من تناولها العديد من الأطفال لأنه من أكثر الحلويات المفضلة لديهم، لهذا تهتم دائما الأم بتجهيز أشهى أنواع الحلويات المفضلة للأطفال لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل، بجوز الهند بـ مذاق شهي ولذيذ وسوف نوضح لكم كافة المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بطريقة صحيحة. طريقة عمل شيكولاته باونتي طريقة عمل شيكولاته باونتي شيكولاتة باونتي من أفضل الشيكولاتات التي يحبها الأطفال وإليكم المكونات: أربع أكواب من جوز الهند الناعم

نصف كيلو شيكولاتة

ملعقة من النشا

ربع ملعقة من الملح

علبة كبيرة حليب محلي خطوات تجهيز شوكولاته باونتي في المنزل يتم تجهيز وعاء كبير حتى نتمكن من عمل شيكولاته باونتي ونضيف إليها الحليب المحلى وجوز الهند ونبدأ بـ إضافة النشا والملح وتقلب المكونات مع بعضها مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس، ثم بعد ذلك نقوم بعمل عجينة الباونتي على هيئة مستطيلات ثم نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها ورق الزبدة ونقوم بوضع عليها عجينة الباونتي وتوضع في الثلاجة لكي تتماسك قليلاً ثم نبدأ بتجهيز الشوكولاتة

بعد ذلك نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة من خلال تجهيز وعاء وإضافة في الماء ثم نضع فوقه ونقوم بإضافة الشوكولاته لكي تذوب على البخار وبعد أن تزين نقوم برفعها من على النار، ونقوم بوضع قطعة الباونتي في الشوكولاته ثم نضعها في الصينية ونقوم بتكرار هذا الأمر حتى انتهاء الكمية ثم نقوم بحفظها في الثلاجة حتى تتماسك، وتجف الشيكولاته بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم، وتناولها بجانب الحليب أو العصائر وبعض الأشخاص يفضلون تناولها بجانب القهوة أو الشاي وذلك على حسب الرغبة. خطوات تجهيز شوكولاته باونتي في المنزل الوسوم

طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بجوز الهند، تعتبر شيكولاته من من أكثر الحلويات التي يحب تناولها الكبار والصغار حيث يمكنك تجهيزها في المنزل والتي لها مذاق رائع ومميز ويكثر من تناولها العديد من الأطفال لأنه من أكثر الحلويات المفضلة لديهم، لهذا تهتم دائما الأم بتجهيز أشهى أنواع الحلويات المفضلة للأطفال لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل، بجوز الهند بـ مذاق شهي ولذيذ وسوف نوضح لكم كافة المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بطريقة صحيحة. طريقة عمل شيكولاته باونتي طريقة عمل شيكولاته باونتي شيكولاتة باونتي من أفضل الشيكولاتات التي يحبها الأطفال وإليكم المكونات: أربع أكواب من جوز الهند الناعم

نصف كيلو شيكولاتة

ملعقة من النشا

ربع ملعقة من الملح

علبة كبيرة حليب محلي خطوات تجهيز شوكولاته باونتي في المنزل يتم تجهيز وعاء كبير حتى نتمكن من عمل شيكولاته باونتي ونضيف إليها الحليب المحلى وجوز الهند ونبدأ بـ إضافة النشا والملح وتقلب المكونات مع بعضها مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس، ثم بعد ذلك نقوم بعمل عجينة الباونتي على هيئة مستطيلات ثم نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها ورق الزبدة ونقوم بوضع عليها عجينة الباونتي وتوضع في الثلاجة لكي تتماسك قليلاً ثم نبدأ بتجهيز الشوكولاتة

بعد ذلك نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة من خلال تجهيز وعاء وإضافة في الماء ثم نضع فوقه ونقوم بإضافة الشوكولاته لكي تذوب على البخار وبعد أن تزين نقوم برفعها من على النار، ونقوم بوضع قطعة الباونتي في الشوكولاته ثم نضعها في الصينية ونقوم بتكرار هذا الأمر حتى انتهاء الكمية ثم نقوم بحفظها في الثلاجة حتى تتماسك، وتجف الشيكولاته بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم، وتناولها بجانب الحليب أو العصائر وبعض الأشخاص يفضلون تناولها بجانب القهوة أو الشاي وذلك على حسب الرغبة. خطوات تجهيز شوكولاته باونتي في المنزل

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