طريقة تدميس الفول فى البيت باسهل الطرق لفطور صحي ومميز

تدميس الفول من أحد الأمور الهامة التي تهتم بها مختلف السيدات في البيوت بالتحديد مع اقتراب أيام الشهر الفضيل حيث لا يخلو سحور ليالي رمضان من طبق الفول المدمس الشهى اللذيذ المليء بالبروتينات والذي يساعد على إمداد الجسم بما يحتاج اليه من عناصر غذائية مختلفة كذلك يمكن إعداد الكثير من الأطباق الشهية المتنوعة والمختلفة منه مثل تدميس الفول بالكمون والفلفل وطبق الفول بالطحينة إلى آخره من الوصفات اللذيذة والشهية.

تدميس الفول

يمكنك الان سيدتى تدميس الفول في مطبخ بيتك بمنتهي السهولة ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية خطوة خطوة وسوف تحصلين على اشهى اطباق الفول المدمس المميزة، نبدأ بتحضير المكونات التالية والخاصة بعملية التدميس:

2 كوب إلا ربع من حبوب الفول رقيقة القشرة.

2 ملعقة صغيرة من حبوب العدس الأصفر.

ثمرة صغيرة من الطماطم المقطعة شرائح.

حبة جزر صغيرة مقطعة مربعات صغيرة.

ملعقة طعام من عصير الليمون.

6 كوب ماء مغلي.

يتم نقع الفول من المساء للصباح وعلى الأقل 6 ساعات.

في دماسة الفول نضيف الماء ويرفع على النار حتى الغليان.

نبدأ بإضافة مقدار العدس المغسول للماء مع الفول.

ونضيف الطماطم والجزر المقطع، عصير الليمون.

ويترك على النار حتى الغليان.

يتم تهدئة النار بعدها والحرص على تزويد الماء الناقص من دماسة الفول أولا بأول.

تغطي الدماسة جيدا وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج.

تدميس الفول بالفلفل والكمون

بعد انتهائك من تدميس الفول يمكنك إعداد عدد من الاطباق الشهية منه والتي يفضل أغلب الناس تناولها هو طبق الفول بالفلفل والكمون، ويمكنك إعداده كما يلي: