المعلقة السحرية ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وصحية بدون ما تشرب زيوت

ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وصحية البطاطس من ضمن المأكولات الشهية جدا والتى يفضلها الكبار والصغار كما يمكننا ايضا ان نقوم بتناولها مع بعض الوجبات الغذائية المختلفة لديها مذاق رائع؛ وطعم مبهر كما تعتبر من ضمن الوجبات الرئيسية في أغلب الأحيان إذا كانت وجبة الإفطار أو وجبة العشاء الخفيفة في يوجد ايضا بعض الأشخاص التي يقوم بتحضير البطاطس ولكن ليس مقرمشة مثل المحلات والمطاعم ولكن وجدنا الحل في التنوع لتحضير البطاطس المقرمشة، باستخدام النشا فهو عامل قوي يساعد على الحصول بطعم مختلف نهائي للبطاطس العادية التي نقوم بتناولها. ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وصحية من أفضل الوصفات لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب منك أى زيوت نهائي جربيها الان:- مقادير البطاطس المقرمشة

نصف كوب من النشا.

بطاطس اصابع .

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البابريكا

ملعقة من الدقيق

زيت نباتي طريقة تحضير البطاطس يجب عزيزتي أن تقومي بغسيل البطاطس جيدا ثم تقطيعها على شكل أصابع.

واتركيه في وعاء عميق به كمية من المياه لمدة ساعة.

ثم قومي بعد ذلك بتحضير وعاء آخر وضعي به كمية من الملح والنشا.

وقومي بتقليب المكونات جيدا ثم نبدأ باضافة البطاطس.

الان نقوم بترك هذا البطاطس لمده عشرون دقيقه.

ونقوم بتصفيتها من خلال مصفاه.

سوف نضع وعاء عميق به كمية من الزيت على النار ونضع البطاطس المقرمشة بها بعد أن يتم الغليان.

بها بعد أن يتم الغليان. نبدأ بتقليب البطاطس جيدا حتي تحمر وتأخذ اللون الذهبي المقرمش.

ثم نبدا برفعها ونضعها ايضا على مناديل المطبخ. طريقة أخري تحضير البطاطس المقرمشة في الفرن تقوم بتحضير البطاطس الصوابع ويفضل أن نقوم بغسيل البطاطس جيدا

ثم نقوم بتحضير وعاء عميق به كمية من النشا والملح والمياه.

ونضع البطاطس في هذا الوعاء

ثم نقوم بتركها لمدة 10 دقائق مع اضافة قدر بسيط من البكينج بودر .

ثم نقوم بوضعها في صنية بها القليل من الزيت وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة.

حتي تأخذ اللون الذهبي وسوف تحصلين على بطاطس مقرمشة بدون زيوت وبطعم رائع.

وبطعم رائع. ثم نقوم بتقديمها مع الفراخ البانية أو مع اللحوم او تناولها بالعيش فهي من الوصفات المحببة للكبار والصغار. الوسوم

ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وصحية البطاطس من ضمن المأكولات الشهية جدا والتى يفضلها الكبار والصغار كما يمكننا ايضا ان نقوم بتناولها مع بعض الوجبات الغذائية المختلفة لديها مذاق رائع؛ وطعم مبهر كما تعتبر من ضمن الوجبات الرئيسية في أغلب الأحيان إذا كانت وجبة الإفطار أو وجبة العشاء الخفيفة في يوجد ايضا بعض الأشخاص التي يقوم بتحضير البطاطس ولكن ليس مقرمشة مثل المحلات والمطاعم ولكن وجدنا الحل في التنوع لتحضير البطاطس المقرمشة، باستخدام النشا فهو عامل قوي يساعد على الحصول بطعم مختلف نهائي للبطاطس العادية التي نقوم بتناولها. ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وصحية من أفضل الوصفات لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب منك أى زيوت نهائي جربيها الان:- مقادير البطاطس المقرمشة

نصف كوب من النشا.

بطاطس اصابع .

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البابريكا

ملعقة من الدقيق

زيت نباتي طريقة تحضير البطاطس يجب عزيزتي أن تقومي بغسيل البطاطس جيدا ثم تقطيعها على شكل أصابع.

واتركيه في وعاء عميق به كمية من المياه لمدة ساعة.

ثم قومي بعد ذلك بتحضير وعاء آخر وضعي به كمية من الملح والنشا.

وقومي بتقليب المكونات جيدا ثم نبدأ باضافة البطاطس.

الان نقوم بترك هذا البطاطس لمده عشرون دقيقه.

ونقوم بتصفيتها من خلال مصفاه.

سوف نضع وعاء عميق به كمية من الزيت على النار ونضع البطاطس المقرمشة بها بعد أن يتم الغليان.

بها بعد أن يتم الغليان. نبدأ بتقليب البطاطس جيدا حتي تحمر وتأخذ اللون الذهبي المقرمش.

ثم نبدا برفعها ونضعها ايضا على مناديل المطبخ. طريقة أخري تحضير البطاطس المقرمشة في الفرن تقوم بتحضير البطاطس الصوابع ويفضل أن نقوم بغسيل البطاطس جيدا

ثم نقوم بتحضير وعاء عميق به كمية من النشا والملح والمياه.

ونضع البطاطس في هذا الوعاء

ثم نقوم بتركها لمدة 10 دقائق مع اضافة قدر بسيط من البكينج بودر .

ثم نقوم بوضعها في صنية بها القليل من الزيت وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة.

حتي تأخذ اللون الذهبي وسوف تحصلين على بطاطس مقرمشة بدون زيوت وبطعم رائع.

وبطعم رائع. ثم نقوم بتقديمها مع الفراخ البانية أو مع اللحوم او تناولها بالعيش فهي من الوصفات المحببة للكبار والصغار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعلقة السحرية ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وصحية بدون ما تشرب زيوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.