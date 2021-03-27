طريقة سحرية لعمل البسبوسة في المنزل وخطوات تزيينها بالفستق واللوز نقدمها لكم، حيث أن البسبوسة، تعد أصناف الحلويات من أهم الأطباق التي تقوم بتنفيذها ربة منزل بسهولة، كما أن الحلويات هي محط اهتمام الكبير والصغير على حد سواء وتتعدد الأصناف التي يمكن أن يتم بها تحضير الحلويات، لأنها تختلف باختلاف المكونات وطريقة التحضير، حيث أن بعض الحلويات يتم طهيها في الفرن وبعضها يتم دمج مكوناته فقط ووضعه في الثلاجة، ويتم صنع القطر لجميع أنواع وأصناف الحلويات لإضافته إلى الحلويات قبل تقديمها مباشرة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة سحرية لعمل البسبوسة في المنزل

تعد البسبوسة من أطباق الحلويات سهلة التنفيذ وذو طعم لذيذ مفضل للكثير من الأشخاص وتختلف طرق عمل البسبوسة وطريقة عملها على حسب كل بلد أو منطقة، فيمكن عمل البسبوسة بالقشطة ويمكن عمل البسبوسة بالشوكولاتة، ويمكن عمل البسبوسة بالزبادي ويمكن عمل البسبوسة بالكاكاو.

مقدار كوبان من دقيق السميد.

مقدار كوبان لبن زبادي.

مقدار كوب كامل من السكر.

مقدار ربع كوب زيت ذرة.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة جوز هند مبشور.

مقدار ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة ملح.

كمية مناسبة من الفستق أو اللوز يكون مقشر ومقطع إلى نصفين.

في البداية نقوم بإحضار طبق كبير نضع به دقيق السميد وجوز الهند المبشور ثم يتم إضافة البيكنج بودر والسكر ويضاف بعد ذلك كمية صغيرة من الملح وبعدها يتم تقليب باقي المكونات مع بعضها البعض.

يتم إضافة ربع كوب زيت كوبان من اللبن إلى باقي الخليط بالتدريج وبعدها يتم عجنها باليدين حتى يصبح الخليط مثل العجينة اللينة.

يتم وضع الخليط في الصينية المناسبة للوضع في الفرن وتقسم البسبوسة إلى مربعات أو على حسب الاحتياج، وبعدها يتم وضعها في الفرن.

مكونات عمل البسبوسةتحضير وصفة البسبوسة