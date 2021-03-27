طريقة تحضير الشوكولاتة السايحة في المنزل بخطوات بسيطة لأنها تعتبر من أهم الصوصات التي تستخدم في مختلف أنواع الحلوى المنزلية كما أن الكتثير من الأطفال يحبون تناولها كحلوى لذيذة أو في سندوتشات المدرسة لذا تفضل العديد من السيدات تحضير الشوكولاته السايحة في المنزل لضمان جودتها ومكوناتها لطعم غني وفائدة أكبر.

طريقة تحضير الشوكولاتة السايحة

المكونات

كوب سكر بودرة أو 200 جرام.

2 مكعب زبدة صفراء بدرجة الحرارة العادية.

كوب من اللبن البقري كامل الدسم.

نصف كوب أو 100 جرام كاكاو خام بدون سكر.

ضغي السكر والزبدة الطرية في وعاء ثم اخفقيهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي على سرعة عالية للحصول على قوام كريمي ناعم حتي تمام التجانس.

أضيفي الكاكاو الغير محلى إلى الوعاء تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

قومي بإضافة اللبن تدريجياً مع التقليب المستمر للخليط على سرعة بطيئة واستمري في الخفق لمدة دقيقتين.

قومي بتقليب الخليط بملعقة للتأكد من الذوبان الجيد لجميع المكونات.

خطوات تحضير صوص الشيكولاته السايح

الآن لديكي خليط من الشوكولاتة السايحة التي تصلح لكافة الحلوى والسندوتشات والتزيين للكيك أو البسكويت وكذلك يمكنك عمل مشروب شوكولاتة ساخنة أو باردة بإضافة ملعقة من الشوكولاتة السايحة إلى كوب من اللبن.

طريقة عمل الشوكولاتة السايحة

هناك طرق عديدة للحصول على الشوكولاتة السايحة مثل الوصفة السسابقة ولكن بتعديلات بسيطة يمكنك تجربتها جميعاً حتى تصلي للوصفة التي تفضلينها ولكن تتضمن الفكرة في الحصول على الشوكولاتة السايحة وجود كاكاو غير محلى ومادة دهنية ولبن وسكر.

فيمكن استبدال مكعبات الزبدة بنصف كوب من الزيت وتقليل كمية اللبن إلى نصف كوب لأن السيولة ستكون أكثر بسبب الزيت وخفق المكونات بنفس الطريقة، كما يمكن إضافة القليل من الفانيليا السائلة لطعم أفضل وأقرب للشوكولاتة الجاهزة، ويفضل البعض الشوكولاتة المنزلية لتمكنهم من التحكم في كمية السكر المضافة للشوكولاتة.