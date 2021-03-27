طريقة تخزين فراولة بالفريزر لمدة طويلة بلونها الأحمر والرائحة القوية بدون تلف

تخزين الفراولة لمدة طويلة، تنتشر في الأسواق خلال الأيام الحالية فاكهة الفروالة بلونها الأحمر الزاهي ورائحتها الطيبة الذكية المنتشرة في أرجاء الأسواق، فالفراولة من أهم مميزاتها إنها لها طعم خاص خاصة في العصائر والمربى ويصنع منها أنواع مختلفة من الكيك وسلطة الفواكه وغيرها من الحلويات الأخرى، ويوجد عدة طرق تجعل من تخزين الفراولة بالفريزر أمر سهل ويحفظها لمدة طويلة من دون أن تفقد قيمتها الغذائية ولا طعمها ولا رائحتها والمحافظة أيضا على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاج لها الجسم من حديد وكالسيوم وزنك وغيرها من الفوائد، فتابعونا لنتعرف معا على طرق تخزين الفراولة وحفظها بالفريزر لمدة طويلة.

لتخزين الفراولة يجب عدم غسلها قبل تناولها، لإن الفراولة قوامها مثل الإسفنج، لذلك بمجرد أن تكون مبللة تقوم بامتصاص الرطوبة والمياه التي حولها، وأن ذلك يجعل الفراولة عرضه أكثر للتلف والعطب وبشكل سريع كما إنها تقوم بتلف باقي وحدات الفراولة الباقية، وأن وضعها في الثلاجة من دون غسيل يضمن لك سلامتها.

تخزين الفراولة يكون في حالة عدم استخدامها وتناولها لمدة طويلة تصل إلى شهور. فيمكن لكمية كبيرة من الفراولة أن تخزن بالفريزر لحين استخدامها في العصائر. تخزين الفراولة يكون بإحضار الفراولة وشطفها جيدا بالماء من دون إزالة البذور عليها ويزال فقط الفرع الأخضر. ثم تترك جانبا حتى تجف بعد غسلها وتوضع داخل مصفاة، يمكن أن تقطع الفراولة أو تخزين كما هي على حسب الرغبة. ثم رصيها في كيس التفريز أو في علبة محكمة الغلق تماما وأفرغي منها الهواء بملء العبوة بالفراولة. يمكن تفريز الفراولة بوضع عليها القليل من السكر أو إنك تقومي بحفظها كما هي من دون سكر. رصي أكياس الفراولة في الفريزر حتى لا تشغل حيز كبير بالمكان لحين استخدامها.

كما يمكن تخزين الفراولة في الثلاجة لمدة أسبوع وذلك في حالة تناولها خلال تلك الفترة.

فإن أفضل مكان في الثلاجة لحفظ الفراولة هو درج الثلاجة لإنه يساعد على حفظ الفراولة من الرطوبة.

ولا تتلف الفروالة بسرعة في درج الثلاجة وينصح بوعاء مبطن بمناشف ورقية تمتص الرطوبة ومن دون غسلها مسبقا.

وفي حالة وجود أكثر من طبقة في الفراولة فإنه ينصح بوضع طبقات ما بين الفراولة وبينهم ورق مناديل المطبخ حتى تظل جافة.

يمكن الاحتفاظ بها داخل الثلاجة من خمسة إلى 7 أيام وتكون بذلك حافظتي على الفراولة من التلف بالفريزر أو في الثلاجة.

تخزين الفراولة بالفريزر لمدة طويلةحفظ وتخزين الفراولة بالثلاجةتخزين الفراولة بالسكر في الثلاجة

يمكن تخزين الفراولة بأكثر من طريقة كما ذكرنا من قبل، سواء في الثلاجة أو في الفريزر، ولكننا اليوم سنذكر لكم طريقة حفظ وتخزين الفراولة بعمل مربى الفراولة بالسكر.

مكونات عمل مربى الفراولة

كيلو من فراولة مقطعة أنصاف. عدد أربع أكواب من السكر الأبيض. ربع كوب عصير ليمون.

أولا يتم هرس الفراولة عن طريق هراسة البطاطس وتلك المربى تكون دون قطع سهلة الفرد.

ثم أرفعي كمية الفراولة على نار متوسطة الحرارة وضعي عليها كل من السكر والليمون وقلبي مكونات جيدا.

ثم أتركيها على النار حتى الغليان وقومي بتغطية الوعاء واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة مع تقليب مستمر.

ثم أفرعي مربى فراولة من على النار واتركيها حتى تبرد جانبا وضعيها في برطمانات من زجاج معقمة وخزنيها في الثلاجة.

خطوات عمل مربى الفراولة