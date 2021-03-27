كريم كراميل من غير فرن بأسهل طريقة من الحلويات الباردة اللذيذة في الصيف

كريم كراميل من غير فرن بأسهل طريقة نجد أن جميع السيدات دائما تبحث في تحضير بعض المأكولات والحلويات الغنية بالعديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن لاولادها التي تجعلهم يشعرون بالسعادة عند تناولها اصبح الامر اسهل مما يمكن عند تحضير الكريم كراميل كما أننا في هذا الوقت قد نشعر بالرضا عند تناول هذه الحلوى الرائعة بالاضافة إلى ذلك يمكنه ايضا ان نقوم بتحضيره عند قدوم فصل الصيف بدون تشغيل الفرن وسوف تكون باردة وذات طعم شهي مميز.

من الحلويات الباردة ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهوله مثل كريم الكراميل الجاهز تابعي معنا طرق تحضيره بالخطوات:-

اول طبقه نضع كمية من الكيك الجاهز أو أي نوع من الكيك التي يتوفر لديك داخل المنزل.

2 ملعقه من الزبده.

2 كوب من الحليب .

واحد باكو من الكريم كراميل.

نشا الذرة

نسكافية

سكر الفانيلا

2 كوب من الشيكولاتة المبشورة.

الحليب السائل ثلاث ملاعق

الخطوة الاولى نقوم بعمل تفتيت للكيكة أو نقوم بفرمها حيث انها تصبح على شكل ناعم ويمكن أيضا إذا كان ليس لدينا الكيك يمكننا أن نقوم باستبدالها باستخدام البسكويت السادة. ثم نقوم باضافة بعد ذلك كمية بسيطة من الزبدة مخلوط الكيك أو البسكوت مع الزبده جيدا. بعدها نقوم باضافتها في قوالب التقديم أو استخدام القالب المتخصص في تقديم التشيز كيك. يجب أن نقوم بالضغط ايضا عليها لكي تكون متساوية. ثم ابدا بوضعها في الثلاجه لمده ساعة لكي نبدأ بتحضير بعض الخطوات الأخرى. ثم نقوم بتحضير وعاء اخر ونظيف. ونقوم بأضافة النشا والحليب والكريم كرامل، والسكر والفانيليا ونبدأ بخلط هذه المكونات جيدا. ثم بعد ذلك نبدأ بوضع هذا المزيج على النار ونقوم بخلطهم استخدام الملعقة الخشبية. ونستمر في التحريك حتى لا يحدث أى تكتلات. وفي آخر الأمر يمكنه ايضا ان نقوم باضافه ملعقة من النسكافيه المطحون. ثم نقوم بتحضير الشيكولاتة المبشورة ونضع على حمام بخار. ثم نقوم بوضعها في الطبقه الاخيره.

ونتركها في الثلاجه لمده لا تقل عن ثلاث ساعات، نقوم بتزيين وإذا كانت باستخدام زبدة اللوتس أو الشوكولاتة، النوتيلا أو بعض انواع التزيين الاخرى التي نرغب بها.