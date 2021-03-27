العجينة اليابانية الاساسية لكافة المعجنات عيش بيتزا فطائر هشه وطرية جدا

العجينة اليابانية الاساسية المعجنات بصفة عامة نقوم بتناولها في العديد من الماكولات إذا كانت البيتزا أو الكيزر، والساندوتشات التي نقوم بتحضيرها لأبنائنا أثناء ذهابهم للمدارس والحضانات يمكننا أيضا نقوم بصنع الباتيه، والكرواسون بالشوكولاته أو الجبنة من خلال المعجنات، لذلك يبحث العديد من النساء على طريقة عمل المعجنات سهلة وبسيطة، دون تعب وتكون ايضا هذه الطريقة ناجحه لذلك وجدنا الحل في تحضير المعجنات بهذه الطريقة التي سوف نتحدث عنها. العجينة اليابانية الاساسية لكافة المعجنات طريقة عمل عجينة المعجنات الشهية لكافة أنواع المعجنات بيتزا وعيش وفطائر فهي من أنجح الطرق لعمل جميع المخبوزات هشه وطرية. المكونات :- 500 جرام من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة من الملح

ملعقة بسيطة من الفلفل الاسمر سوداء.

بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من النشا. طريقة تحضير العجينة اليابانية الاساسية يمكننا أن نقوم بتحضير جميع المكونات لعمل العجينة السحرية للمعجنات .

نبدأ بتحضير وعاء عميق نقوم باضافة كمية من المياه والحليب البودر والزبادي.

ونخلطهم جيدا ثم نقوم باضافة الخميرة والبيكنج صودا والبيكنج باودر.

يفضل خلط هذه المكونات جيدا.

وعندما يحدث فقاقيع نبدا بإضافة الدقيق وملعقة النشا وباقي المكونات الأخرى.

نستمر في عجن العجينة جيدا لمدة 10 دقائق.

ويمكن أيضا أن نستعين باستخدام العجانة الكهربائية وبعد ذلك سوف تحصل أيضا على عجينة متماسكة لينة.

نقوم بوضعها فى مكان دافئ وتغطيتها جيدا.

وننتظر لمدة 35 دقيقة، ثم نقوم بفرد العجينة ونضع الحشوات التي نرغب فيها.

نبدا بغلق العجينة جيدا ويفضل أن تكون مغلقة من جميع الاتجاهات .

ثم نقوم بوضعها فى صاج و نبدأ بإشعال الفرن ونكون بأدخلها في الفرن قبل خروجها بدقائق.

نبدأ بوضع كمية من الموتزاريلا على الوجه سوف تعطي طعم رائع. طريقة تحضير الحشو 250 جرام من الدجاج الشرائح.

كوب من الفلفل الألوان.

ملعقة من الملح.

و ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الحبهان المطحون طريقة تحضير حشو مناسب للمعجنات نضع الدجاج الشرائح مع الفلفل الالوان.

ثم نقوم باضافة الحبهان المطحون والفلفل الاسود والبابريكا نقله هذه المكونات جيدا.

يتم إضافة الزبدة، ونضع وعاء على النار.

وعندما تنضج الفراخ و يتغير لون الفلفل الالوان نبدا بتحضيرها فى طبق، ونتركها لكي يبرد تماما.

ثم نضعه في حشوة المعجنات الوسوم

العجينة اليابانية الاساسية المعجنات بصفة عامة نقوم بتناولها في العديد من الماكولات إذا كانت البيتزا أو الكيزر، والساندوتشات التي نقوم بتحضيرها لأبنائنا أثناء ذهابهم للمدارس والحضانات يمكننا أيضا نقوم بصنع الباتيه، والكرواسون بالشوكولاته أو الجبنة من خلال المعجنات، لذلك يبحث العديد من النساء على طريقة عمل المعجنات سهلة وبسيطة، دون تعب وتكون ايضا هذه الطريقة ناجحه لذلك وجدنا الحل في تحضير المعجنات بهذه الطريقة التي سوف نتحدث عنها. العجينة اليابانية الاساسية لكافة المعجنات طريقة عمل عجينة المعجنات الشهية لكافة أنواع المعجنات بيتزا وعيش وفطائر فهي من أنجح الطرق لعمل جميع المخبوزات هشه وطرية. المكونات :- 500 جرام من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة من الملح

ملعقة بسيطة من الفلفل الاسمر سوداء.

بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من النشا. طريقة تحضير العجينة اليابانية الاساسية يمكننا أن نقوم بتحضير جميع المكونات لعمل العجينة السحرية للمعجنات .

نبدأ بتحضير وعاء عميق نقوم باضافة كمية من المياه والحليب البودر والزبادي.

ونخلطهم جيدا ثم نقوم باضافة الخميرة والبيكنج صودا والبيكنج باودر.

يفضل خلط هذه المكونات جيدا.

وعندما يحدث فقاقيع نبدا بإضافة الدقيق وملعقة النشا وباقي المكونات الأخرى.

نستمر في عجن العجينة جيدا لمدة 10 دقائق.

ويمكن أيضا أن نستعين باستخدام العجانة الكهربائية وبعد ذلك سوف تحصل أيضا على عجينة متماسكة لينة.

نقوم بوضعها فى مكان دافئ وتغطيتها جيدا.

وننتظر لمدة 35 دقيقة، ثم نقوم بفرد العجينة ونضع الحشوات التي نرغب فيها.

نبدا بغلق العجينة جيدا ويفضل أن تكون مغلقة من جميع الاتجاهات .

ثم نقوم بوضعها فى صاج و نبدأ بإشعال الفرن ونكون بأدخلها في الفرن قبل خروجها بدقائق.

نبدأ بوضع كمية من الموتزاريلا على الوجه سوف تعطي طعم رائع. طريقة تحضير الحشو 250 جرام من الدجاج الشرائح.

كوب من الفلفل الألوان.

ملعقة من الملح.

و ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الحبهان المطحون طريقة تحضير حشو مناسب للمعجنات نضع الدجاج الشرائح مع الفلفل الالوان.

ثم نقوم باضافة الحبهان المطحون والفلفل الاسود والبابريكا نقله هذه المكونات جيدا.

يتم إضافة الزبدة، ونضع وعاء على النار.

وعندما تنضج الفراخ و يتغير لون الفلفل الالوان نبدا بتحضيرها فى طبق، ونتركها لكي يبرد تماما.

ثم نضعه في حشوة المعجنات

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