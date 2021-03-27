أسهل طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط في 10 دقائق فقط

تعد كيكة البرتقال من أفضل وألذ أنواع الكيك وأسهلها من حيث المكونات وطريقة التحضير، فلا تستغرق طريقة عملها إلا دقائق معدودة، ويمكن الإستعانة بكيك البرتقال في الكثير من المناسبات والأعياد المختلفة أو استخدامها كنوع من الوجبات الخفيفة فى المدارس أو للأطفال، ويمكن تحضير الكيك بعدد كبير جداً من النكهات ولكن الكيك بالبرتقال له مذاق خاص يجعل كل ما يتناوله يحبه على الفور، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في الخلاط. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط المكونات: كوب من عصير البرتقال الطازج.

2 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

2 كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الفانيليا، ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

حبتان من البيض.

كوب من السكر الناعم.

رشه من الملح. خطوات عمل كيكة البرتقال الهشة قبل البدء فى تحضير عجينة الكيك قومي بتسخين الفرق على درجة حرارة 180.

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به الزيت مع السكر واخفقيهم حتى يتحول لونهم إلى اللون الأبيض التام.

ثم أضيفي إليهم البيض والفانيليا وبشر البرتقال واستمري في الخفق.

ثم أضيفي إليهم عصير البرتقال وملعقة الخل واخفقي المكونات للمرة الأخيرة.

صبي الخليط السائل في بوله مناسبة الحجم، وفى طبق أخر اخفقي كلا من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح حتى تتجانس المكونات سوياً.

ابدئي بإنزال خليط الدقيق على الخليط السائل بشكل تدريجي واستمري فى تقليبهم فى اتجاه واحد حتى الانتهاء من إنزال كمية الدقيق بأكملها.

بعد أن يصبح القوام سائل إلى حد ما وناعم وخالي من أي تكتلات ابدئي في إحضار الصينية وضعي بها ملعقة من الزيت أو الزبدة.

ثم أضيفي إليها رشه من الدقيق.

صبي خليط الكيك فى الصينية وأدخليها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب. خطوات عمل كيكة البرتقال الهشة الوسوم

تعد كيكة البرتقال من أفضل وألذ أنواع الكيك وأسهلها من حيث المكونات وطريقة التحضير، فلا تستغرق طريقة عملها إلا دقائق معدودة، ويمكن الإستعانة بكيك البرتقال في الكثير من المناسبات والأعياد المختلفة أو استخدامها كنوع من الوجبات الخفيفة فى المدارس أو للأطفال، ويمكن تحضير الكيك بعدد كبير جداً من النكهات ولكن الكيك بالبرتقال له مذاق خاص يجعل كل ما يتناوله يحبه على الفور، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في الخلاط. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط المكونات: كوب من عصير البرتقال الطازج.

2 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

2 كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الفانيليا، ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

حبتان من البيض.

كوب من السكر الناعم.

رشه من الملح. خطوات عمل كيكة البرتقال الهشة قبل البدء فى تحضير عجينة الكيك قومي بتسخين الفرق على درجة حرارة 180.

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به الزيت مع السكر واخفقيهم حتى يتحول لونهم إلى اللون الأبيض التام.

ثم أضيفي إليهم البيض والفانيليا وبشر البرتقال واستمري في الخفق.

ثم أضيفي إليهم عصير البرتقال وملعقة الخل واخفقي المكونات للمرة الأخيرة.

صبي الخليط السائل في بوله مناسبة الحجم، وفى طبق أخر اخفقي كلا من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح حتى تتجانس المكونات سوياً.

ابدئي بإنزال خليط الدقيق على الخليط السائل بشكل تدريجي واستمري فى تقليبهم فى اتجاه واحد حتى الانتهاء من إنزال كمية الدقيق بأكملها.

بعد أن يصبح القوام سائل إلى حد ما وناعم وخالي من أي تكتلات ابدئي في إحضار الصينية وضعي بها ملعقة من الزيت أو الزبدة.

ثم أضيفي إليها رشه من الدقيق.

صبي خليط الكيك فى الصينية وأدخليها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب. خطوات عمل كيكة البرتقال الهشة

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