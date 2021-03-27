هل يسبب التهاب الاعصاب باليد الشعور بالالم وكيف يمكن التشخيص، من المؤكد أن الأمراض الالتهابية في أي من الأعصاب في أعضاء الجسم تسبب الألم وكذلك تؤثر على حركة العضو كما تسبب عدداً من الأعراض الأخرى، والأهم معرفة أسباب الالتهاب، وهو ما سنتعرف عليه في التالي.

هل يسبب التهاب الاعصاب باليد الشعور بالالم:

يفيد موقع "الاستشاري" أن الالتهاب في أعصاب اليد له عدة أعراض تظهر بشكل متتالي وبنمط بطيء وتتطور في فترات زمنية طويلة نسبياً، وعن أبرز الأعراض أفاد الموقع بالتالي:

ألم في اليد المصابة بالالتهاب ويزداد الألم في الليل.

الشعور بالخدران والوخز في اليد المصابة.

ضعف الإحساس باليد.

صعوبة ومشاكل في استخدام اليد.

زيادة الألم عند القيام بمهام باليد مثل الكتابة.

الشعور بضعف عضلات اليد مع مرور الوقت.

عدم القدرة على أداء الحركات الدقيقة باليد.

في المراحل المتقدمة جدًا تضمر عضلات اليد.

أسباب التهاب أعصاب اليد:

ترسب البروتين بشكل غير طبيعي في الجسم.

الإفراط في استخدام اليد ويظهر ذلك لدى بعض العاملين في بعض المهن والوظائف.

الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيويدي.

استخدام أدوات اهتزازية عبر اليد بشكلٍ مزمن.

احتباس السوائل بالجسم نتيجة الحمل أو انقطاع الطمث.

سوء التغذية والتدخين والكحول.

الإصابة المسبقة بارتفاع ضغط الدم.

مرض السكري أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالتهابات أعصاب اليد.

السمنة وزيادة الوزن وقلة الحركة.

تشخيص التهاب الاعصاب باليد:

ملاحظة الأعراض أولى خطوات التشخيص.

التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن أي تغيرات في أنسجة الجسم الداخلية.

فحص فيزيولوجي كهربائي وهو مخصص للكشف عن صحة الأعصاب.

التصوير بالموجات فوق الصوتية للكشف عن أي مشاكل في العظام والأنسجة في الرسغ.

التصوير بالأشعة السينية للكشف عن مشاكل العظام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.