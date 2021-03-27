طريقة عمل السويسرول كيك هش وطري بطريقة تحضير ولف بسيطة ونكهات مختلفة لذيذة، ستحضرينها سواء كنت محترفة في المطبخ والحلويات أو مبتدئة، إليك طريقة عمل السويسرول اقتصادي بقوام هش وطري بمكونات البيت.

طريقة عمل السويسرول طريقة عمل السويسرول المكونات: 5 صفار بيض.

5 بياض بيض.

5 ونص معلقة كبيرة سكر.

2 معلقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة حليب .

4 ملاعق زيت كبيرة.

2/3 كوب دقيق فاخر.

1/2 معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر. إليك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بمكونات المطبخ. طريقة التحضير تجهز الصينية أولاً صينية مقاس 25 * 38 مستطيلة، قومي بقص ورق الزبدة في منتصف زاوية كل ضلع من الصينية وقومي بعمل ورقة الزبدة علي شكل الصينية بنفس المقاس وسنستخدمها في لف السويسرول ، وبرش من الزيت قومي بتثبيت الورق في الصينية .

، وبرش من الزيت قومي بتثبيت الورق في الصينية . 5 صفار بيض في طبق عميق وملعقتين كبار من السكر ورشة من الملح صغيرة وملعقة صغيرة من الفانليا وبمضرب يدوي قومي بالتقليب، ثم 4 ملاعق كبيرة من الحليب و 4 ملاعق كبيرة من الزيت، واخلطي مكونات سويسرول جيداً.

جيداً. ثم أضيفي المكونات الجافة، تلتين كوب من الدقيق الفاخر ونصف ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر وقومي بالتقليب بملعقة أو مضرب يدوي، حتى تتأكدي من مزج الدقيق مع صفار البيض .

5 بياض بيض بارد اخفقيهم علي سرعة عالية، حتى تتكون فقاعات.

ثم أضيفي السكر بالتدريج علي 3 مرات وفي كل مرة علي سرعة هادية لمدة 30 ثانية، وفي أخر كمية أخفقي علي سرعة عالية حتى تحصلي علي قوام كريمي عند رفع المضرب يقطع، وتأكدي من عدم وجود فقاعات.

ثم أضيفي خليط صفار البيض والدقيق علي بياض البيض وقومي بالتقليب بهدوء، حتى يصبح الخليط قوام واحد.

أضيفي الخليط في الصينية وتأكدي من مساواة السمك، وأدخلي سويسرول الفرن مدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها من الصينية.

الفرن مدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها من الصينية. ثم قومي بقلبها علي ورقة زبدة وقومي بتقطيع أضلع السويسرول بطريقة متساوية وآخر ضلع قومي بقطعه بطريقة مائلة؛ لأنه سيكون القفلة من السويسرول.

بطريقة متساوية وآخر ضلع قومي بقطعه بطريقة مائلة؛ لأنه سيكون القفلة من قومي بعمل 5 خطوط سطحية علي سطح كيكة السويسرول من فوق، وقومي بوضع مسحة من مربي الفراولة طبقة خفيفة ويمكنك وضع الكريمة المخفوقة.

من فوق، وقومي بوضع مسحة من مربي الفراولة طبقة خفيفة ويمكنك وضع الكريمة المخفوقة. ثم باستخدام ورق الزبدة من القاع، قومي بلف كيك السويسرول بورق الزبدة وبعدها أغلقي ورق الزبدة بلزق، وادخلي السويسرول الفريزر لمدة ساعة حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير طريقة عمل قطايف بكريمة الشوكولاتة في البيت بطريقة سهلة. الوسوم

طريقة عمل السويسرول كيك هش وطري بطريقة تحضير ولف بسيطة ونكهات مختلفة لذيذة، ستحضرينها سواء كنت محترفة في المطبخ والحلويات أو مبتدئة، إليك طريقة عمل السويسرول اقتصادي بقوام هش وطري بمكونات البيت.

طريقة عمل السويسرول طريقة عمل السويسرول المكونات: 5 صفار بيض.

5 بياض بيض.

5 ونص معلقة كبيرة سكر.

2 معلقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة حليب .

4 ملاعق زيت كبيرة.

2/3 كوب دقيق فاخر.

1/2 معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر. إليك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بمكونات المطبخ. طريقة التحضير تجهز الصينية أولاً صينية مقاس 25 * 38 مستطيلة، قومي بقص ورق الزبدة في منتصف زاوية كل ضلع من الصينية وقومي بعمل ورقة الزبدة علي شكل الصينية بنفس المقاس وسنستخدمها في لف السويسرول ، وبرش من الزيت قومي بتثبيت الورق في الصينية .

، وبرش من الزيت قومي بتثبيت الورق في الصينية . 5 صفار بيض في طبق عميق وملعقتين كبار من السكر ورشة من الملح صغيرة وملعقة صغيرة من الفانليا وبمضرب يدوي قومي بالتقليب، ثم 4 ملاعق كبيرة من الحليب و 4 ملاعق كبيرة من الزيت، واخلطي مكونات سويسرول جيداً.

جيداً. ثم أضيفي المكونات الجافة، تلتين كوب من الدقيق الفاخر ونصف ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر وقومي بالتقليب بملعقة أو مضرب يدوي، حتى تتأكدي من مزج الدقيق مع صفار البيض .

5 بياض بيض بارد اخفقيهم علي سرعة عالية، حتى تتكون فقاعات.

ثم أضيفي السكر بالتدريج علي 3 مرات وفي كل مرة علي سرعة هادية لمدة 30 ثانية، وفي أخر كمية أخفقي علي سرعة عالية حتى تحصلي علي قوام كريمي عند رفع المضرب يقطع، وتأكدي من عدم وجود فقاعات.

ثم أضيفي خليط صفار البيض والدقيق علي بياض البيض وقومي بالتقليب بهدوء، حتى يصبح الخليط قوام واحد.

أضيفي الخليط في الصينية وتأكدي من مساواة السمك، وأدخلي سويسرول الفرن مدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها من الصينية.

الفرن مدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها من الصينية. ثم قومي بقلبها علي ورقة زبدة وقومي بتقطيع أضلع السويسرول بطريقة متساوية وآخر ضلع قومي بقطعه بطريقة مائلة؛ لأنه سيكون القفلة من السويسرول.

بطريقة متساوية وآخر ضلع قومي بقطعه بطريقة مائلة؛ لأنه سيكون القفلة من قومي بعمل 5 خطوط سطحية علي سطح كيكة السويسرول من فوق، وقومي بوضع مسحة من مربي الفراولة طبقة خفيفة ويمكنك وضع الكريمة المخفوقة.

من فوق، وقومي بوضع مسحة من مربي الفراولة طبقة خفيفة ويمكنك وضع الكريمة المخفوقة. ثم باستخدام ورق الزبدة من القاع، قومي بلف كيك السويسرول بورق الزبدة وبعدها أغلقي ورق الزبدة بلزق، وادخلي السويسرول الفريزر لمدة ساعة حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير طريقة عمل قطايف بكريمة الشوكولاتة في البيت بطريقة سهلة.

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