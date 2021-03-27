طريقة عمل الزلابية لقمه القاضي مع أسرار القرمشة

طريقة عمل الزلابية لقمة القاضي أو ما يطلق عليها في بعض الدول العربية العوامة، وهي من الحلويات المحبوبة للكثيرين كبار وصغار، وتتميز بسهولة عملها، وسوف نوضح طريقة عملها، وكيفية تحضيرها في البيت من مكونات اقتصاديه متوفرة لديك وهناك أسرار في عمل لقمة القاضي تجعلها مقرمشة، ومن أهم التكات التي يجب عملها في لقمة القاضي، هي نقوم بتخميرها مرتين وذلك عن طريق أن يكون عجين لقمة القاضي متماسك ومطاطي حيث نقوم بتحريك عجينة الزلابية باليد وذلك من تحت لفوق لتفريغها من الهواء ثم نترك تخمر نصف ساعة، ونقوم بتقليبها ثم نتركها تخمر.

اربع أكواب من الدقيق الأبيض

4 ملاعق نشا ذره

كوبين وثلاث اربع كوب من الماء

معلقتين سكر

ملعقه كبيره خميره فوريه

وربع ملعقه صغيره ملح

اربع أكواب من السكر 2

كوب من الماء

اثنين ليمون وعصير ليمون ملعقه صغيره

وماء ورد .

أولا نقوم بإحضار اربع أكواب من الدقيق ونكون بنخلهم جيدا ومعهم اربع ملاعق من النشا الذرة و ملعقه كبيره خميره فوريه ثم نضيف السكر ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا

وبعد ذلك نضيف الماء و نقوم بعجنهم جيدا حتى يختلط تماما ونضيف الملح ونعجن الخليط حتى يتكون لدينا عجين مطاطي ثم نغطيها ونتركها لمده ساعة

نبدأ في عمل الشربات حيث نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه اربع أكواب من السكر ونضيف له كوبين من الماء و ملعقه صغيره من عصير الليمون وشرائح لمونتين ثم نخلطهم جيدا ونستمر في الخلط حتى يغلي ثم تغطيه ونتركه ثماني دقائق ثم نضيف ماء الورد ونتركها دقيقتين وبعد ذلك نطفي النار ونتركها تبرد

نقوم بتحضير لقمه القاضي بعد أن تم خمران العجينة ونقوم بتحضير مقلاة ونضع زيت ونتركه حتى يصبح ساخن ثم نقوم بتقطيع لقمه القاضي إلى كرات ونضعها في الزيت الساخن حيث نقوم بتحميرها حتى تصبح ذات لون ذهبي خفيف بعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت ونصفيها ثم نتركها تبرد ونضعها في الثلاجة لمده 40 دقيقه بعد ذلك نقوم بقليها مره اخرى في النار حتى يحمر لونها وبذلك تصبح اكثر قرمشه وطعمها لذيذ ثم نضعها في الشربات لمده ربع ساعه وبعد ذلك نخرجها و نصفيها من الشربات وتكون جاهزه للأكل يمكن استبدال الشربات أو السيرم بالسكر البودرة حيث هناك العديد من الأشخاص يحب أن يأكلها بالسكر، كما يمكن وضع صوص شيكولاتة عليها، ستجذب الأطفال إليها بشدة، سيجعل طعمها رائع ويمكن التشكيل ما بين الشيكولاتة البيضا والشيكولاتة السودا، ويمكن وضع عليها أي صوص تحبه حيث يمكن لست البيت أن تبدع في تزيينها.

مكونات لقمه القاضيمكونات الشرباتطريقه تحضير لقمه القاضيزلابية بصوص الشيكولاتة

مكونات الزلابية بصوص الشيكولاتة هي 2 كوب دقيق منخول و3 ملاعق نشا وملعقتين لبن بودرة وملعقة بيكنج بادور وملعقتين كبار زيت وكوب ونصف ماء دافىء وملعقة فانيليا وزيت للتحمير وشيكولاتة خام للتزيين وطريقة تحضيرها هي نحضر اناء ونضع الخميرة والسكر ومعهم كوب ماء دافئ ونتركهم 5 دقائق ثم نضيف الدقيق واللبن وباقي المكونات ونعجنهم ثم نتركها تخمر وبعد ذلك نقوم بقليها.