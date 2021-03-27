أقوي كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة وتفتيحها من أول استعمال

أقوي كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة، يعتبر كريم الأساس من اكثر أدوات المكياج أهمية لدى جميع الفتيات، حيث يستخدم كريم الأساس في إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لون البشرة، وإخفاء علامات التعب والإرهاق بالبشرة لدى الكثير من الفتيات، وأيضا إخفاء البقع الداكنة والندبات، وبالرغم من ذلك فان كريم الأساس الصناعي يتسبب في الكثير من المشكلات وأحداث الضرر بالبشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية، لان كريم الأساس الصناعي يحتوى على نسبة كبيرة من الدهون، وكذلك يحتوى على مواد كيميائية ضارة، ويتسبب استخدام كريم الأساس الصناعي في ظهور الحبوب في البشرة، وينتشر الكثير من أنواع كريمات الأساس في الأسواق سواء الأصلية أو التقليد وتختلف أسعار كريم الأساس حتى تصل لأسعار باهظة الثمن في كثير من الأحيان, ولنتفادى أضرار كريم الأساس الصناعي والحفاظ على صحة البشرة، نقدم لكم في هذا المقال طريقة صنع كريم أساس طبيعي للبشرة وبمكونات طبيعية وبطرق سهلة في المنزل.

أقوي كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة وتفتيحها

طريقة تحضير كريم أساس طبيعي في المنزل



المكونات

كريم مرطب مناسب لجميع أنواع البشرة.

نوع بودر مناسب لنوع البشرة.

عبوة صغيرة.

طريقة التحضير

نأخذ كمية مناسبة من الكريم المرطب لدينا ونقوم بوضعه في العبوة الفارغة، بعدها نقوم ببشر كمية من بودر الوجه ونستخدم الدرجة التي نرغب في صنع كريم الأساس منها حسب الدرجة المناسبة لدرجة وجهك، ونقوم بدمجه مع الكريم المرطب في العبوة الفارغة، وبهذه الطريقة يكون لدينا كريم أساس طبيعي للبشرة جاهز للاستخدام.

كريم أساسي طبيعي فعال لتوحيد لون البشرة من أول استعمال

المكونات

كوب من النشا المطحون.

3ملاعق من الشوفان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

10ملاعق من زيت الزيتون.

عبوة فارغة لوضع كريم الأساس فيها.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كلأً من النشا والشوفان مع بعض جيدا، ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة الكاكاو اليهم للوصول إلي لون بشرتك المناسب لصنع كريم الأساس منه، بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون وخلط المكونات جميعا مع بعض، ثم نقوم بوضع الخليط بعد دمجه مع بعض جيدا في العبوة الفارغة المجهزة لوضع كريم الأساس فيها، وبذلك يكون كريم الأساس الطبيعي للبشرة جاهزا للاستخدام عن طريق فرشة توزيع الكريم الخاصة بك أو الإسفنجة.