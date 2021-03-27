طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالماء المغلي وبدون فصل البيض

ننشر لكم طريقة ناجحة لعمل الكيكة الإسفنجية تجعلها نفشه ومرتفعة بدون محسن كيك، وبدون فصل البياض والصفار عن بعض، وبأقل المكونات التي تتواجد في كل بيت، وسوف نوضح لكم أسرار الكيك الإسفنجي، والذي يجعلها عالية ونفشه ونقوم بتقسيمها إلي طبقات بكل سهولة، جدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع الكيك الإسفنجي مثل الكيك الإسفنجي الأمريكي بكريمة الكسترد، وهناك الكيك الإسفنجي الأوروبي، ويمكن أيضا عمل الكيك الإسفنجي باستخدام محسن الكيك الجل، وهو مفيد لجعل الكيك مرتفع وشاهق، وهناك طريق لعمل الكيك الإسفنجي عن طريق فصل البيض، حيث نجعل الصفار في طبق والبياض في طبق ونقوم بضرب كل علي حدة.مقادير الكيكه الإسفنجية
- كوب ونصف دقيق
- كوب من السكر
- ربع كوبايه مياه مغليه
- سبع بيضات
- معلقه صغيره من البيكنج باودر
- معلقه كبيره من الخل والفانيليا
- نحضر إناء ثم نضع فيه سبع بيضات وبعدها نقوم بإضافة الفانيليا ثم نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي ونقوم بضرب المكونات السابقة جيدا
- ثم نضع معلقه كبيره من الخل وبعدها نقوم بوضع كوبايه كبيره من السكر ونضيفها على ثلاث مرات ثم نضربهم بالمضرب الكهربائي حتى نلاحظ أن الخليط قد نفش ثم نقوم بضربهم مره اخرى حتى يصبح ثقيل يشبه الكريمة
- نحضر إناء اخر نضع فيه الدقيق ثم ننخله على ثلاث مرات و نحضر معلقه صغيره للبيكنج باودر و نضعه في الإناء مع الدقيق ثم نضعهم ملعقه ملعقه الخليط السابق حتى ينتهي الدقيق تماما ويختلط مع البيض والسكر
- بعد أن انتهينا من مزج الخليط نضع كوب ماء مغلي حيث مشاهد تفاعل الماء المغلي مع الخليط وهذا يعتبر من اهم عوامل نجاح الكيكه الإسفنجية
- نقوم بإحضار صنية صغيره مقاس 20 أو 22 ثم نضع فيها ورق زبده حتى لا يلتصق ونبدأ في وضع الخليط فيها ثم نقوم بعد ذلك بوضعها في الفرن في الرف الوسط على درجه حراره 180 ويكون سخن قبلها بالفتح وسيكون مده استواء الكيك 40 دقيقه
- وبعد ذلك نقوم اختبارها بخله وتكون قد استوت بعد أن تخرج من الفرن نقوم بقلبها على شبكه أو صينيه ونتركها حتى تبرد نقوم بتقسيمها إلى طبقات وبعد ذلك نزينها
يمكن تزيين الكيك الإسفنجي بالعديد من الطرق لتكون تورتة جميلة وذلك عن طريق الكريم شانتيه بالفانيليا أو بالشيكولاتة، كما يمكن تزيين التورتة بالشيكولاتة المبشورة سواء شيكولاتة بيضا أو شيكولاتة سوداء، كما يمكن تزيين التورتة بصوص الشيكولاتة أو بالجناش ويمكن تزيينها بالكريز أو بالمكسرات المختلفة وجوز الهند وشكولاتة كرسبي وفارماسيه كما يمكن بالفواكه.
هناك بعض الأشياء تؤدي إلي فشل الكيك الإسفنجي، من أبرز هذه الأشياء فتح باب الفرن بعد وقت قليل ويجب عدم فتح الفرن قبل مرور أربعون دقيقة وارتفاع درجة الحرار أكثر من اللزوم يؤدي الي هبوط الكيك، كما ان استخدام كمية كبيرة من البيكنج بودر يؤدي إلي فشل الكيك
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ننشر لكم طريقة ناجحة لعمل الكيكة الإسفنجية تجعلها نفشه ومرتفعة بدون محسن كيك، وبدون فصل البياض والصفار عن بعض، وبأقل المكونات التي تتواجد في كل بيت، وسوف نوضح لكم أسرار الكيك الإسفنجي، والذي يجعلها عالية ونفشه ونقوم بتقسيمها إلي طبقات بكل سهولة، جدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع الكيك الإسفنجي مثل الكيك الإسفنجي الأمريكي بكريمة الكسترد، وهناك الكيك الإسفنجي الأوروبي، ويمكن أيضا عمل الكيك الإسفنجي باستخدام محسن الكيك الجل، وهو مفيد لجعل الكيك مرتفع وشاهق، وهناك طريق لعمل الكيك الإسفنجي عن طريق فصل البيض، حيث نجعل الصفار في طبق والبياض في طبق ونقوم بضرب كل علي حدة.مقادير الكيكه الإسفنجية
- كوب ونصف دقيق
- كوب من السكر
- ربع كوبايه مياه مغليه
- سبع بيضات
- معلقه صغيره من البيكنج باودر
- معلقه كبيره من الخل والفانيليا
- نحضر إناء ثم نضع فيه سبع بيضات وبعدها نقوم بإضافة الفانيليا ثم نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي ونقوم بضرب المكونات السابقة جيدا
- ثم نضع معلقه كبيره من الخل وبعدها نقوم بوضع كوبايه كبيره من السكر ونضيفها على ثلاث مرات ثم نضربهم بالمضرب الكهربائي حتى نلاحظ أن الخليط قد نفش ثم نقوم بضربهم مره اخرى حتى يصبح ثقيل يشبه الكريمة
- نحضر إناء اخر نضع فيه الدقيق ثم ننخله على ثلاث مرات و نحضر معلقه صغيره للبيكنج باودر و نضعه في الإناء مع الدقيق ثم نضعهم ملعقه ملعقه الخليط السابق حتى ينتهي الدقيق تماما ويختلط مع البيض والسكر
- بعد أن انتهينا من مزج الخليط نضع كوب ماء مغلي حيث مشاهد تفاعل الماء المغلي مع الخليط وهذا يعتبر من اهم عوامل نجاح الكيكه الإسفنجية
- نقوم بإحضار صنية صغيره مقاس 20 أو 22 ثم نضع فيها ورق زبده حتى لا يلتصق ونبدأ في وضع الخليط فيها ثم نقوم بعد ذلك بوضعها في الفرن في الرف الوسط على درجه حراره 180 ويكون سخن قبلها بالفتح وسيكون مده استواء الكيك 40 دقيقه
- وبعد ذلك نقوم اختبارها بخله وتكون قد استوت بعد أن تخرج من الفرن نقوم بقلبها على شبكه أو صينيه ونتركها حتى تبرد نقوم بتقسيمها إلى طبقات وبعد ذلك نزينها
يمكن تزيين الكيك الإسفنجي بالعديد من الطرق لتكون تورتة جميلة وذلك عن طريق الكريم شانتيه بالفانيليا أو بالشيكولاتة، كما يمكن تزيين التورتة بالشيكولاتة المبشورة سواء شيكولاتة بيضا أو شيكولاتة سوداء، كما يمكن تزيين التورتة بصوص الشيكولاتة أو بالجناش ويمكن تزيينها بالكريز أو بالمكسرات المختلفة وجوز الهند وشكولاتة كرسبي وفارماسيه كما يمكن بالفواكه.
هناك بعض الأشياء تؤدي إلي فشل الكيك الإسفنجي، من أبرز هذه الأشياء فتح باب الفرن بعد وقت قليل ويجب عدم فتح الفرن قبل مرور أربعون دقيقة وارتفاع درجة الحرار أكثر من اللزوم يؤدي الي هبوط الكيك، كما ان استخدام كمية كبيرة من البيكنج بودر يؤدي إلي فشل الكيك
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