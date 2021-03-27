التوست الأبيض الفرنسي الأصلي هش وطري زي القطن بالخطوات احلي من الجاهز

التوست الأبيض ،من المخبوزات الغربية التي عليها إقبال كبير من الناس حيث أنه سريع التحضير ومكوناته سهلة متواجدة في كل البيوت ومذاقه شهي وتبحث السيدات عن طرق لعمل التوست في البيت اضمن من الجاهز، واليوم سوف نقدم لكي أفضل وانجح الطرق لعمل التوست المنزلي الهش بالعجينة السحرية تابعي الان. طريقة عمل التوست الأبيض طريقة عمل التوست الأبيض يعشق الكثير من تناول التوست الأبيض وتتمثل المكونات وطريقة التحضير فيا يلي: المكونات التوست الأبيض كوب من الحليب.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين خميرة.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء دافئ العجين.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة. طريقة التحضير التوست الابيض المكونات التوست الأبيضطريقة التحضير التوست الابيض نضع في إناء كبير كل المكونات الجافة وخلطهم جيدًا مع بعضهم.

نضع الزبدة والحليب على المكونات الجافة ونبدأ بالعجن.

نبدأ بإضافة الماء الدافئ على الخليط حتى يتجانس وينتج عجينة متماسكة عبارة عن قطعة واحدة ويمكن استخدام العجان في عملية العجن.

يتم تشكيل العجينة على شكل قطع متساوية الحجم ويتم وضعها في طبق به دقيق حتى تختمر.

نحضر صواني الكيك الطويلة ويتم دهنها بالزبدة أو الزيت جيدًا مع التأكيد من تنشيفها نأخذ قطع من التي تم تشكيلها من قبل ونبدأ في فردها على هيئة رول مستطيل ونغلق الأطراف ثم نضعها في قالب الخاص بها المدهون بالزبدة ونتركها حتى ترتفع تمامًا وتصبح بحجم الإناء.

نحضر بخاخ به ماء وزيت أو فرشاة ونبدأ بدهن وجه التوست وندخلها الفرن وهو ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة يتم وضعها على الرف الأوسط وإشعال النار من أسف أيضًا وعندما تقترب على الاستواء يتم رش الوجه مرة أخرى بالماء والزيت كما فعلنا في المرة الأولى ونتركها حتى يتم الاستواء والتحمير من الوجه.

بعد إتمام الطهي يتم رشه بالماء والزيت مرة أخرى وتغطيته بورق الفويل حتى يبرد ثم يوضع في طبق ويقدم ويتم تقطيعه حسب الرغبة. وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل التوست الأبيض في المنزل بكل سهولة وبأقل الإمكانيات. الوسوم

التوست الأبيض ،من المخبوزات الغربية التي عليها إقبال كبير من الناس حيث أنه سريع التحضير ومكوناته سهلة متواجدة في كل البيوت ومذاقه شهي وتبحث السيدات عن طرق لعمل التوست في البيت اضمن من الجاهز، واليوم سوف نقدم لكي أفضل وانجح الطرق لعمل التوست المنزلي الهش بالعجينة السحرية تابعي الان. طريقة عمل التوست الأبيض طريقة عمل التوست الأبيض يعشق الكثير من تناول التوست الأبيض وتتمثل المكونات وطريقة التحضير فيا يلي: المكونات التوست الأبيض كوب من الحليب.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين خميرة.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء دافئ العجين.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة. طريقة التحضير التوست الابيض المكونات التوست الأبيضطريقة التحضير التوست الابيض نضع في إناء كبير كل المكونات الجافة وخلطهم جيدًا مع بعضهم.

نضع الزبدة والحليب على المكونات الجافة ونبدأ بالعجن.

نبدأ بإضافة الماء الدافئ على الخليط حتى يتجانس وينتج عجينة متماسكة عبارة عن قطعة واحدة ويمكن استخدام العجان في عملية العجن.

يتم تشكيل العجينة على شكل قطع متساوية الحجم ويتم وضعها في طبق به دقيق حتى تختمر.

نحضر صواني الكيك الطويلة ويتم دهنها بالزبدة أو الزيت جيدًا مع التأكيد من تنشيفها نأخذ قطع من التي تم تشكيلها من قبل ونبدأ في فردها على هيئة رول مستطيل ونغلق الأطراف ثم نضعها في قالب الخاص بها المدهون بالزبدة ونتركها حتى ترتفع تمامًا وتصبح بحجم الإناء.

نحضر بخاخ به ماء وزيت أو فرشاة ونبدأ بدهن وجه التوست وندخلها الفرن وهو ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة يتم وضعها على الرف الأوسط وإشعال النار من أسف أيضًا وعندما تقترب على الاستواء يتم رش الوجه مرة أخرى بالماء والزيت كما فعلنا في المرة الأولى ونتركها حتى يتم الاستواء والتحمير من الوجه.

بعد إتمام الطهي يتم رشه بالماء والزيت مرة أخرى وتغطيته بورق الفويل حتى يبرد ثم يوضع في طبق ويقدم ويتم تقطيعه حسب الرغبة. وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل التوست الأبيض في المنزل بكل سهولة وبأقل الإمكانيات.

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