عجينة السمبوسة اعمليها بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في البيت، تعتبر السمبوسك من أجمل أنواع المقبلات المرغوبة من قبل معظم الأشخاص، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تتميز بمذاق ورائحة لا مثيل لهم، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، سواء بالجبنة، أوالدجاج، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات: 2 كأس كبير من الدقيق.

كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسك امزجي السمن مع مقدار الماء، والملح في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يصل خليط الماء إلى درجة الغليان. ضيفي مقدار الدقيق إلى خليط الماء، ثم ضعي الخليط جانبا، ثم قلبي جميع المكونات بشكل مستمر، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. اتركي خليط الدقيق جانبا حتى يهدأ، ثم امزجي المكونات جيدا بواسطة اليدين، حتى تتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك اتركي العجينة جانبا لمدة نصف ساعة. افردي العجينة، ثم قطعيها إلى عدة قطع مستطيلة، ثم قومي بحشو العجين حسب الرغبة، ثم قومي بلف العجين على هيئة سمبوسك. وزعي السمبوسك في وعاء به زيت ساخن، ثم اتركيه على النار حتى تنضج السمبوسك جسدا. طريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم والخضار طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم والخضار المكونات: ربع كيلو من اللحم مفروم.

نصف كأس كبير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب كبير من الجزر المبشور.

60 جرام بازلاء مسلوقة.

ثلث كوب كبير من مكعبات الطماطم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

خمسة جرام من البهارات المشكلة.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

ملعقة متوسطة من الملح.

رشة من القرفة.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير اسكبي الزيت في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت. ضيفي مقدار البصل إلى الوعاء، ثم اتركيه حتى يذبل، ثم ضيفي اللحم، والثوم، والجزر، والبازلاء، وباقي المكونات إلى خليط اللحم، ثم اتركيه على النار حتى تنضج اللحم. طريقة التحضير الوسوم

عجينة السمبوسة اعمليها بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في البيت، تعتبر السمبوسك من أجمل أنواع المقبلات المرغوبة من قبل معظم الأشخاص، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تتميز بمذاق ورائحة لا مثيل لهم، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، سواء بالجبنة، أوالدجاج، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات: 2 كأس كبير من الدقيق.

كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسك امزجي السمن مع مقدار الماء، والملح في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يصل خليط الماء إلى درجة الغليان. ضيفي مقدار الدقيق إلى خليط الماء، ثم ضعي الخليط جانبا، ثم قلبي جميع المكونات بشكل مستمر، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. اتركي خليط الدقيق جانبا حتى يهدأ، ثم امزجي المكونات جيدا بواسطة اليدين، حتى تتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك اتركي العجينة جانبا لمدة نصف ساعة. افردي العجينة، ثم قطعيها إلى عدة قطع مستطيلة، ثم قومي بحشو العجين حسب الرغبة، ثم قومي بلف العجين على هيئة سمبوسك. وزعي السمبوسك في وعاء به زيت ساخن، ثم اتركيه على النار حتى تنضج السمبوسك جسدا. طريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم والخضار طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم المفروم والخضار المكونات: ربع كيلو من اللحم مفروم.

نصف كأس كبير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب كبير من الجزر المبشور.

60 جرام بازلاء مسلوقة.

ثلث كوب كبير من مكعبات الطماطم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

خمسة جرام من البهارات المشكلة.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

ملعقة متوسطة من الملح.

رشة من القرفة.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير اسكبي الزيت في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت. ضيفي مقدار البصل إلى الوعاء، ثم اتركيه حتى يذبل، ثم ضيفي اللحم، والثوم، والجزر، والبازلاء، وباقي المكونات إلى خليط اللحم، ثم اتركيه على النار حتى تنضج اللحم. طريقة التحضير

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