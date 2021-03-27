حضري كيكة الزبادي الهشة بكل سهولة في الخلاط وبأقل المقادير، تعتبر كيكة الزبادي من أفضل وأسهل أنواع الكيك في التحضير والطهي، والتي يعشقها جميع الأشخاص، سواء كبار أو أطفال، لأنها تتميز بطعمها ورائحتها الذي لا يوجد مثلهم، ولها العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي اللذيذة لفاطمة أبو حاتي.

تعتمد مكونات عمل كيكة الزبادي على الدقيق والزبادي والبيض والسكر، وتعتبر مكواناتها سهلة وبسيطة، وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة عن مكونات عمل كيكة الزبادي وخطوات تحضيره.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

المكونات:

300 جرام من الدقيق الخاص بالكيك.

حبتان من البيض.

150 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة متوسطة من الفانيلا.

كأس كبير من الزبادي.

½ كأس كبير من الزبدة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة

تتسم خطوات تحضير كيكة الزبادي بالسهولة وسوف نوضح لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة

اخفقي الزبدة مع مقدار السكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. ضيفي الفانيلا ومقدار البيض إلى خليط السكر، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى. اسكبي مقدار الزبادي إلى الخليط السابق، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، ثم ضيفي إليها باقي المكونات إلى الخليط، ثم امزجي المكونات، حتى يتكون خليط الكيك. اسكبي خليط الكيك في قالب خاص بالكيك بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم ضعي القالب في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج كيكة الزبادي. اتركي الكيك جانبا حتى تهدأ، ثم قومي بتقطيعها حسب الرغبة قبل التقديم.

طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات لفاطمة أبو حاتي

المكونات:

كأسان من الدقيق.

140 جرام من السكر الناعم.

100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب صغير من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ست حبات من البيض.

4 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

10 جرام من محسن الكيك.

2 كوب كبير من الشربات.

اخفقي الفانيلا مع البيض، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي الزبادي ومقدار الزبدة إلى خليط البيض، ثم امزجي المكونات لمدة خمس دقائق. اسكبي محصن الكيك، ومقدار الدقيق، وباقي المكونات ما عدا الشربات فوق خليط الزبادي، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكيك في الصينية بعد دهنها بقليل من الزبدة، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج.

طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة

المكونات