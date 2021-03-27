مخلل الليمون المعصفر المشطشط حضريه قبل رمضان وزيني سفرتك، يعتبر الليمون المعصفر من أشهى وأفضل أنواع المخللات، التي تشتهر بجميع مطاعم دول العالم، خاصة في جمهورية مصر العربية، لأن جميع الأشخاص يفضلون تناوله بشكل كبير مع الأطباق الرئيسية، لأنه يضيف نكهة خاصة لها، ولكن بعض الأمهات لا تعرف ما هي طريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة تخليل الليمون المعصفر.

تعتبر مكونات عمل مخلل الليمون المعصفر بسيطة جدا ومتواجدة في البيت، وبالنسبة لخطوات تحضير مخلل الليمون تتسم بالسهولة ولا تحتاج إلى مجهود، لذلك سوف نذكر إليكم مكونات عمل مخلل الليمون المعصفر وخطوات تحضيره من خلال السطور الآتية.

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر

المكونات:

1000 جرام من الليمون الأصفر.

أربع أكواب كبيرة من عصير الليمون.

100 جرام من حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة من الملح الغير ناعم.

20 جرام من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الشطة المجففة.

قومي بغسل مقدار الليمون الأصفر بالماء، ثم جففيه. اصنعي شق على هيئة رمز × في جميع حبات الليمون. امزجي الزعفران ومقدار الملح، والشطة، وحبة البركة مع بعضهم البعض. ضعي كمية مناسبة من الخليط في جميع الشقوق بحبات الليمون. ثم وزعي الليمون في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم اسكبي فوقه عصير الليمون، ثم اغلقي الوعاء جيدا. ثم اتركي مخلل الليمون جانبا لمدة 30 يوم، حتى ينضج تماما.

طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفرطريقة عمل مخلل الليمون

المكونات:

1000 جرام من حبات الليمون.

10 جرام من الثوم.

حبتان من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

لتر من الماء.

150 جرام من الملح الغير ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

100 جرام زيت ذرة

قومي بغسل مقدار الليمون بالماء،ثم جففيه جيدا. ضعي وعاء كبير حراري به مقدار مناسب من الماء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق. ضيفي مقدار الليمون إلى الوعاء، ثم اتركيه على النار لمدة ربع ساعة. قومي بإزالة الليمون من الماء المغلي، ثم ضعيه بماء بارد به ثلج حتى يبرد تماما. قطعي الفلفل ومقدار الثوم إلى شرائح رفيعة. اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم قومي بشق منتصف جميع حبات الليمون، ثم ضعي الحشوة بداخله. وزعي حبات الليمون في وعاء زجاجي، ثم اخلطي جميع مكونات محلول التخليل جيدا، ثم ضيفيها فوق الليمون، ثم اتركيه جانبا بعد تغطيته جيدا لمدة 7 أيام.

مكونات محلول التخليلطريقة تحضير مخلل الليمونطريقة عمل الفلفل المخلل الحار

المكونات:

كيلو من الفلفل الأخضر الحار متوسط الحجم.

ربع كيلو من الليمون الأصفر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من أوراق اللورى.

لتر ونصف من الماء.

كمية مناسبة من الملح.

ربع كوب صغير من أوراق العنب الطازجة.

10 فصوص من الثوم.

وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر وخطوات تحضيره وطريقة عمل مخلل الليمون العادي.