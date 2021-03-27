“جديد” طريقة عمل الباستا بالدجاج في المنزل بكل سهولة

الباستا بالدجاج من الوجبات الشهية لدى العديد من الناس حيث تعتبر الباستا من الوجبات السريعة والمحبوبة أيضا للكبار والصغار كما يعتبر الدجاج الأكلة الشعبية في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل الباستا بالدجاج أو ما تعرف باسم المكرونة بالفراخ أو المعكرونة بالفراخ في العديد من البلاد العربية، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة تحضير الباستا بالدجاج في المنزل بكل سهولة.

توجد العديد من الوصفات الخاصة بعمل وتحضير الباستا بالدجاج أو التي تعرف بأسم المكرونة بالفراخ، وتسهيلا على زوار موقع ثقفني العريق سنعرض لكم أفضل طريق لعمل الباستا بالدجاج بالجبنة الكريمي الشهية خلال السطور القادمة، لكن أولا يجب أن نعلم بأن هذه تكفي لعمل طبق واحد من الباستا بالفراخ ويمكن زيادة كمية الباستا وصدور الفراخ في حالة تريد عدة أطباق أخرى فهيا بنا نتعرف على المقادير وكذلك طريقة التحضير.

معكرونة 250 جرام

صدور دجاج مقطعة

ملعقة صغيرة ثوم

كريمة مخفوقة (قشدة) نصف كوب

ربع كوب جبنة كريمة

ربع كوب جبن بارميزان

عدد 2 البيض

ثلاث ملاعق صلصة

ربع ملعقة صغيرة من فلفل أسود مطحون

عدد 2 ملاعق كبيرة من الريحان المفروم