طريقة الكرواسون الملون منال العالم الكرواسون الفرنسي بالزبدة الهش

طريقة الكرواسون الملون منال العالم ، واحدة من أشهر طرق عمل الكرواسون الفرنسي الأصلي في المنزل، خاصة وأن طرق عمل الكرواسون الهش، متعددة فمنها طريقة عمل كرواسون 10 دقائق الملون، وكذلك طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة عمل الكرواسون الفرنسي، الذي سنشرح طريقة تجهيزه الآن، وأيضًا طريقة عمل الكرواسون بالجبن والزعتر، وكل ذلك باستخدام عجينة الكروسان الأصلية، بمكونات ومقادير متوفرة في كل منزل، وبنفس خطوات تحضير، الكرواسون الفرنسي مثل الجاهز، وطريقة عمل الروسان بالجبن، وطريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة. تتعدد الطرق والنتيجة واحدة، وهي الهدف منها طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة الهش، وهو يناسب الإفطار والتحلية مع المشروبات الساخنة بعد الوجبات أيضًا. ويجب أن تعلمي بأن الزبدة هي المكون الأساسي في الكروسان الفرنسي الأصلي، فلا تترددي في إضافة الزبدة ودهان الكرواسون بها للحصول على أفضل نتيجة. مقادير الكرواسون الفرنسي الأصلي 6 كوب طحين.

كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

½ كوب من اللبن الدافيء (الحليب السائل).

¼ كوب من الكركديه المركز، ومعه لون أحمر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة زبدة لدهان الوجه الأحمر.

صفار حبة بيض واحدة.

نقطة خل أبيض لدهان الوجه الأبيض للكرواسون.

ملعقة مربى مشمش لدهان الكرواسون بعد النضج.

2 حبة بيض للعجن. طريقة عمل كرواسون ملون بالزبدة أحضري وعاء عميق، وضعي به الزبدة وافركيها مع الدقيق بيديك، ثم أضيفي إليهما البيض والملح والسكر، واعجني المكونات جيدًا. قومي بتقسيم العجين إلى 3 كرات. احصلي على كرة من العجين، وأضيفي إليها الكركديه المركز باللون الأحمر. أضيفي الحليب السائل على الكرة الثانية من العجين، واعجنيها مرة أخرى. قومي بتغطية العجين، لمدة ساعة في مكان مظلم حتى تختمر. افردي العجين البيضاء السادة، وقطعيها إلى مثلثات. افردي العجين الحمراء بالكركديه، وقطعيها إلى مثلثات. ضعي طبقة العجين البيضاء، وافرديها كاملة، ثم ضعي فوقها العجين الحمراء. ضعي الطبقة البيضاء للأسفل، والحمراء للأعلى، ثم ابدئي في لف الكرواسون بالطريقة المعتادة، وسوف تجدين الكرواسون حصل على شكل ملون، أحمر في أبيض. ادهني الكرواسون الملون من الأعلى، بالبيض مع الحليب السائل بالفرشاة. قومي بوضع الكرواسون في صينية الخبز، واتركيه لنصف الساعة حتى يختمر مرة أخرى. أدخلي الكروسان بصينية الخبز، إلى الفرن الساخن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة ربع الساعة، حتى يحصل من الأعلى على لون ذهبي جميل. عقب أن تقومين بإخراج الكرواسون الملون من الفرن، قومي بدهان الوجه بمربى المشمش، ثم قدميه لأولادك وألف هناء. كرواسون ملون بدون زبدة 3 كوب طحين.

1 كوب من زيت نباتي أي نوع مفضل لك.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق من الحليب البودر.

1 كوب من الماء للعجن (الكمية حسب الاحتياج).

جبنة كيري للحشو أو استخدمي أي نوع جبن مفضل إليك. طريقة تحضير كرواسون بدون زبدة أحضري وعاء عميق، وضعي به المكونات الجافة كلها، ثم أضيفي الزيت والمياه، وابدئي في العجن فورًا، ولا تكثري في المياه حتى لا تضطري إلى إضافة طحين. عند حصولك على عجينة ناعمة وطرية، اتركيها تختمر لنصف الساعة في مكان مظلم. بعد اختمار العجين، اقسميها إلى نصفين، ثم أضيفي إلى أحدهما ملون طعام أحمر، يمكنك الحصول عليه من العطارة، أو إذات أردت أن يكون بني اللون أضيفي إلى العجين القليل من الكاكاو. اتركي النصف الآخر من العجين، أبيض اللون بدون إضافة أي شيء. افردي العجين وضعي طبقة من العهجسين الأبيض، وفوقها طبقة من العجين المون، ثم قومي بتقطيعها إلى مثلثات، ولفيهخا بالطريقة التي اعتدنا عليها في لف الكرواسون. اتركي الكرواسون يختمر لنصف ساعة أخرى، في صينية الخبز، وأشعلي الفرن وسخنيه قبل إدخال صينية الخبز إلى الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. اخبزي الكرواسون الملون في الفرن، حتى يتحول إلى اللون الذهبي، عقب ربع ساعة على الأقل، ثم قدميه لأسرتك. الوسوم

طريقة الكرواسون الملون منال العالم ، واحدة من أشهر طرق عمل الكرواسون الفرنسي الأصلي في المنزل، خاصة وأن طرق عمل الكرواسون الهش، متعددة فمنها طريقة عمل كرواسون 10 دقائق الملون، وكذلك طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة عمل الكرواسون الفرنسي، الذي سنشرح طريقة تجهيزه الآن، وأيضًا طريقة عمل الكرواسون بالجبن والزعتر، وكل ذلك باستخدام عجينة الكروسان الأصلية، بمكونات ومقادير متوفرة في كل منزل، وبنفس خطوات تحضير، الكرواسون الفرنسي مثل الجاهز، وطريقة عمل الروسان بالجبن، وطريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة. تتعدد الطرق والنتيجة واحدة، وهي الهدف منها طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة الهش، وهو يناسب الإفطار والتحلية مع المشروبات الساخنة بعد الوجبات أيضًا. ويجب أن تعلمي بأن الزبدة هي المكون الأساسي في الكروسان الفرنسي الأصلي، فلا تترددي في إضافة الزبدة ودهان الكرواسون بها للحصول على أفضل نتيجة. مقادير الكرواسون الفرنسي الأصلي 6 كوب طحين.

كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

½ كوب من اللبن الدافيء (الحليب السائل).

¼ كوب من الكركديه المركز، ومعه لون أحمر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة زبدة لدهان الوجه الأحمر.

صفار حبة بيض واحدة.

نقطة خل أبيض لدهان الوجه الأبيض للكرواسون.

ملعقة مربى مشمش لدهان الكرواسون بعد النضج.

2 حبة بيض للعجن. طريقة عمل كرواسون ملون بالزبدة أحضري وعاء عميق، وضعي به الزبدة وافركيها مع الدقيق بيديك، ثم أضيفي إليهما البيض والملح والسكر، واعجني المكونات جيدًا. قومي بتقسيم العجين إلى 3 كرات. احصلي على كرة من العجين، وأضيفي إليها الكركديه المركز باللون الأحمر. أضيفي الحليب السائل على الكرة الثانية من العجين، واعجنيها مرة أخرى. قومي بتغطية العجين، لمدة ساعة في مكان مظلم حتى تختمر. افردي العجين البيضاء السادة، وقطعيها إلى مثلثات. افردي العجين الحمراء بالكركديه، وقطعيها إلى مثلثات. ضعي طبقة العجين البيضاء، وافرديها كاملة، ثم ضعي فوقها العجين الحمراء. ضعي الطبقة البيضاء للأسفل، والحمراء للأعلى، ثم ابدئي في لف الكرواسون بالطريقة المعتادة، وسوف تجدين الكرواسون حصل على شكل ملون، أحمر في أبيض. ادهني الكرواسون الملون من الأعلى، بالبيض مع الحليب السائل بالفرشاة. قومي بوضع الكرواسون في صينية الخبز، واتركيه لنصف الساعة حتى يختمر مرة أخرى. أدخلي الكروسان بصينية الخبز، إلى الفرن الساخن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة ربع الساعة، حتى يحصل من الأعلى على لون ذهبي جميل. عقب أن تقومين بإخراج الكرواسون الملون من الفرن، قومي بدهان الوجه بمربى المشمش، ثم قدميه لأولادك وألف هناء. كرواسون ملون بدون زبدة 3 كوب طحين.

1 كوب من زيت نباتي أي نوع مفضل لك.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق من الحليب البودر.

1 كوب من الماء للعجن (الكمية حسب الاحتياج).

جبنة كيري للحشو أو استخدمي أي نوع جبن مفضل إليك. طريقة تحضير كرواسون بدون زبدة أحضري وعاء عميق، وضعي به المكونات الجافة كلها، ثم أضيفي الزيت والمياه، وابدئي في العجن فورًا، ولا تكثري في المياه حتى لا تضطري إلى إضافة طحين. عند حصولك على عجينة ناعمة وطرية، اتركيها تختمر لنصف الساعة في مكان مظلم. بعد اختمار العجين، اقسميها إلى نصفين، ثم أضيفي إلى أحدهما ملون طعام أحمر، يمكنك الحصول عليه من العطارة، أو إذات أردت أن يكون بني اللون أضيفي إلى العجين القليل من الكاكاو. اتركي النصف الآخر من العجين، أبيض اللون بدون إضافة أي شيء. افردي العجين وضعي طبقة من العهجسين الأبيض، وفوقها طبقة من العجين المون، ثم قومي بتقطيعها إلى مثلثات، ولفيهخا بالطريقة التي اعتدنا عليها في لف الكرواسون. اتركي الكرواسون يختمر لنصف ساعة أخرى، في صينية الخبز، وأشعلي الفرن وسخنيه قبل إدخال صينية الخبز إلى الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. اخبزي الكرواسون الملون في الفرن، حتى يتحول إلى اللون الذهبي، عقب ربع ساعة على الأقل، ثم قدميه لأسرتك.

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