طريقة عمل كيك الهوهوز في البيت بمكونات بسيطة وسهلة أفضل من الجاهزة

طريقة عمل كيك الهوهوز، تعتبر الشيكولاته من المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار لأنها تتميز بمذاق رائع وشهي، وكعك الهوهوز من الحلويات التي يفضلها الأطفال كثيراً والكبار ايضاً فتحضير هذه الكيكة لا يحتاج مكونات كثير ب العكس جميع مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل حتى لا يحتاج ايضاً الي وقت وجهد، حيث يحب الكثير من الأطفال تناول قطعة من كيك الهوهوز المحشية بالكريمة والمغطاة بالشكولاته فتقوم الأمهات بإرضاء الأطفال وتحضير هذه الوصفة في المنزل أفضل وأضمن من الجاهزة لحمايتهم من المواد الحافظة والضارة لجسم الإنسان وتحضر ايضأ البسبوسة اللذيذة في المنزل لكي تحافظ على أسرتها، سوف نقدم في هذا المقال تحضير هذه الوصفة اللذيذة في أسرع وقت ومكوناتها القليلة. طريقة عمل كيك الهوهوز: مدة الطهي: 30 دقيقة.

تكفي لـ: 10 أشخاص. مكونات الكيكة: 5 ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

4 ملاعق من السكر االبودرة الناعم.

3 ملاعق من الزيت لتحضير الصوص.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبار من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

كوب كبير من الشكولاته الداكنة السائلة.

2 بيضه مفصولة البياض عن الصفار. طريقة عمل كيك الهوهوز:مكونات الكيكة: مكونات الحشوة: كوب من كريمة شانتية.

كوب من الحليب المثلج.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

4 ملاعق من السكر الناعم. طريقة تحضير الكيكة: نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والكاكاو، والملح والبيكنج بودر، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعض. نحضر وعاء أخر ونضع فيه بياض البيض ونضيف إليه ذرة من الملح، ثم نقوم بضربة باستخدام الخلاط الكهربائي أو مضرب الكهربائي، ثم نقوم بإضافة السكر إليه بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، حتى نحصل على قوام شبيه بالكريمة. نحضر وعاء أخر جديد ونضيف إليه صفار البيض ونضيف إليه ايضاً الفانيليا ونقوم بضربه بالمضرب الكهربائي ونضيف كمية السكر الباقية بالتدريج ونضيف ملعقة الزيت ونستمر بالخلط. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج إلي الخليط السابق أثناء الخلط، ثم نقوم بوضع خليط المكونات الجافة مع التقليب حتى يصبح جميع المكونات تجانست مع بعض، ثم نقوم بوضع ملعقتان من بياض البيض ونخلطهم مرة أخري. نقوم بوضع الخليط الي باقي كمية بياض البيض ونستمر بالتقليب باستخدام ملعقة حتى يصبح لدينا خليط شكولاته. نحضر صينية على شكل مستطيل ثم نقوم بدهنها بالقليل من الزبدة ونبطن الصينية بورق الزبدة حتى لا تلتصق العجينة بالصينية ثم نقوم بفرد العجينة بالصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى التسوية. نقوم بتحضير مكونات الحشوة للعجينة وهي إحضار وعاء ونضع فيه الكريم شانتية والحليب والزبدة والسكر، ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح لدينا قوام عالي ومثل الكريمة ونضعه في الثلاجة حتى يتم تسوية العجينة. نخرج العجينة من الفرن بعد مرور 15 دقيقة ونتركها حانباً حتى تبرد. نقوم بأخراج الكريمة من الثلاجة ثم نقوم بوضعها على العجينة ونفردها تماماً. نقوم بلف العجينة لفتين بحذر ثم نقوم بفصل الجزء الذي تم لفه عن الباقي ونقوم بتكرار هذه العملية حتى نحصل على الشكل المراد، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة نص ساعة حتى تمسك ونخرجها بعد مرور نصف ساعة. نقوم بتحضير الصوص وهو عبارة عن الشكولاته السائلة و3 ملاعق الزيت ونخلطهم مع بعض ونقوم بصبهم على سطح الكيكة ونضعها مره أخري في الثلاجة حتى يكون الصوص تماسك. نقوم بتحضير مشروب ساخن مثل القهوة التركي ونقوم بتناول هذه الكيكة. نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطعها على شكل دوائر ونضعها في طبق التقديم وبجانبها المشروب المفضل. طريقة تحضير الكيكة: الوسوم

طريقة عمل كيك الهوهوز، تعتبر الشيكولاته من المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار لأنها تتميز بمذاق رائع وشهي، وكعك الهوهوز من الحلويات التي يفضلها الأطفال كثيراً والكبار ايضاً فتحضير هذه الكيكة لا يحتاج مكونات كثير ب العكس جميع مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل حتى لا يحتاج ايضاً الي وقت وجهد، حيث يحب الكثير من الأطفال تناول قطعة من كيك الهوهوز المحشية بالكريمة والمغطاة بالشكولاته فتقوم الأمهات بإرضاء الأطفال وتحضير هذه الوصفة في المنزل أفضل وأضمن من الجاهزة لحمايتهم من المواد الحافظة والضارة لجسم الإنسان وتحضر ايضأ البسبوسة اللذيذة في المنزل لكي تحافظ على أسرتها، سوف نقدم في هذا المقال تحضير هذه الوصفة اللذيذة في أسرع وقت ومكوناتها القليلة. طريقة عمل كيك الهوهوز: مدة الطهي: 30 دقيقة.

تكفي لـ: 10 أشخاص. مكونات الكيكة: 5 ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

4 ملاعق من السكر االبودرة الناعم.

3 ملاعق من الزيت لتحضير الصوص.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبار من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

كوب كبير من الشكولاته الداكنة السائلة.

2 بيضه مفصولة البياض عن الصفار. طريقة عمل كيك الهوهوز:مكونات الكيكة: مكونات الحشوة: كوب من كريمة شانتية.

كوب من الحليب المثلج.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

4 ملاعق من السكر الناعم. طريقة تحضير الكيكة: نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والكاكاو، والملح والبيكنج بودر، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعض. نحضر وعاء أخر ونضع فيه بياض البيض ونضيف إليه ذرة من الملح، ثم نقوم بضربة باستخدام الخلاط الكهربائي أو مضرب الكهربائي، ثم نقوم بإضافة السكر إليه بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، حتى نحصل على قوام شبيه بالكريمة. نحضر وعاء أخر جديد ونضيف إليه صفار البيض ونضيف إليه ايضاً الفانيليا ونقوم بضربه بالمضرب الكهربائي ونضيف كمية السكر الباقية بالتدريج ونضيف ملعقة الزيت ونستمر بالخلط. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج إلي الخليط السابق أثناء الخلط، ثم نقوم بوضع خليط المكونات الجافة مع التقليب حتى يصبح جميع المكونات تجانست مع بعض، ثم نقوم بوضع ملعقتان من بياض البيض ونخلطهم مرة أخري. نقوم بوضع الخليط الي باقي كمية بياض البيض ونستمر بالتقليب باستخدام ملعقة حتى يصبح لدينا خليط شكولاته. نحضر صينية على شكل مستطيل ثم نقوم بدهنها بالقليل من الزبدة ونبطن الصينية بورق الزبدة حتى لا تلتصق العجينة بالصينية ثم نقوم بفرد العجينة بالصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى التسوية. نقوم بتحضير مكونات الحشوة للعجينة وهي إحضار وعاء ونضع فيه الكريم شانتية والحليب والزبدة والسكر، ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح لدينا قوام عالي ومثل الكريمة ونضعه في الثلاجة حتى يتم تسوية العجينة. نخرج العجينة من الفرن بعد مرور 15 دقيقة ونتركها حانباً حتى تبرد. نقوم بأخراج الكريمة من الثلاجة ثم نقوم بوضعها على العجينة ونفردها تماماً. نقوم بلف العجينة لفتين بحذر ثم نقوم بفصل الجزء الذي تم لفه عن الباقي ونقوم بتكرار هذه العملية حتى نحصل على الشكل المراد، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة نص ساعة حتى تمسك ونخرجها بعد مرور نصف ساعة. نقوم بتحضير الصوص وهو عبارة عن الشكولاته السائلة و3 ملاعق الزيت ونخلطهم مع بعض ونقوم بصبهم على سطح الكيكة ونضعها مره أخري في الثلاجة حتى يكون الصوص تماسك. نقوم بتحضير مشروب ساخن مثل القهوة التركي ونقوم بتناول هذه الكيكة. نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطعها على شكل دوائر ونضعها في طبق التقديم وبجانبها المشروب المفضل. طريقة تحضير الكيكة:

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