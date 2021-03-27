الكنز العجيب ضعي معلقة منه على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ لن تصدقي النتيجة

تطويل الشعر وتنعيمه يعتبر من ضمن الأهداف التي يبحث عنها جميع السيدات التي يتواجدون في كافة دول العالم لأنهم يرغبون أيضا في الحصول على شعر ناعم كثيف وصحي ونظر إلى تعدد بعض المنتجات التي نشاهدها في التلفاز أو يمكننا أيضا أن نراها في محلات مستحضرات التجميل وغيرها لكننا اليوم سوف نعرض الوصفة الأكثر طلبا والتي لديها فوائد متعددة وليس باهظة الثمن ويمكننا اللجوء إليها، في أي وقت فهي ليس لديها أي أضرار تساعد أيضا على تقصف الشعر و لكنها تعمل على تطويل الشعر في وقت قياسي وهي الوصفات الطبيعية وسوف نتعرف عليها من خلال تتبع هذا المقال.

المكونات :-

نصف كوب من زيت النعناع.

ملعقة واحدة من زيت الخروع.

شامبو الاستحمام اليومي

زيت الخروع مع زيت النعناع ونقوم بإضافته إلى شامبو.

ثم نبدأ بإضافة الشامبو على الشعر بطريقة طبيعية .

نقوم بترك لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا وعند تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع سوف نجد أن الشعر يصبح ناعم وكثيف وطويل.

تعطي رائحة مميزة للشعر.

زيت النعناع يعمل أيضا على فرد وتنعيم الشعر .

تعمل الوصفة على التخلص من القشرة

فوائد الوصفة للشعر

المكونات:-

خمس ملاعق من زيت اللافندر

ملعقة واحدة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

شامبو الاستحمام اليومي الخالي من الصوديوم أو سلفات

نقوم بوضع زيت اللافندر مع زيت اللوز وزيت الزيتون.

نقوم بوضعهم على النار أو يمكننا أيضا أن نقوم بإدخالها في الميكروويف لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم بوضع هذا المزيج في زجاجة الشامبو طبيعي.

نغسل الشعر بعد ذلك جيدا.

ثم نكرر هذه العملية اكثر من مره لكي نحصل على شعر كثيف ناعم.

زيت اللافندر من الزيوت الطبيعية التي تعمل أيضا على قتل البكتيريا والجراثيم التي تتواجد دائما على فروة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك تعمل أيضا على غلق مسام واسعه.

تساعد هذه الوصفة على التخلص من قشرة الشعر .

تعتبر علاج قوي للتخلص من تساقط الشعر

طريقة تحضير الوصفةفوائد الوصفة للشعر

من الوصفات الفعالة في تطويل الشعر بسرعة، تدخل القهوة في الكثير من وصفات الشعر لانه تحتوي علي الكثير من الفيتامينات الفعالة في التخلص من قشرة الشعر وتعمل علي تنظيف فروة الشعر وتكثيفة بصورة طبيعية، كل ما عليكي ضعي معلقة من القهوة سريعة الذوبان مع معلقتين من الشامبو الخاص بكي، ويغسل به الشعر جيدا من الجذور وحتي الاطراف لمدة 5 دقائق مع تدليك الشعر بالكامل، ويشطف الشعر بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين خلال الاسبوع سوف تلاحظي نتيجة ممتازة.