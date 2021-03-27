طريقة عمل قطايف بالقشطة بكل سهولة وبألذ وأشهى قطايف ممكن تجربوها وأحلى من الجاهزة

قطايف بالقشطة ، من المعجنات والحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير. كما أنها من الحلويات المنتشرة بكثرة في الوطن العربي، والتي يقبل على شرائها الكثير من المحلات، وخاصةً في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو منها مائدة في شهر رمضان، وعجينة الكنافة أيضا، وقد يكلف شرائها أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل قطايف بالقشطة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. كما يمكنك تجهيزها وحفظها في المجمد لحين الحاجة إليها. وتتميزالقطايف بمذاق لذيذ ومميز ومختلف عن باقي الحلويات، وبقيمتها الغذائية أيضا، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود. كما يمكنكم حشو القطايف بأية حشوة تفضلونها سواء بالمكسرات أو بالقشطة أو بالجبنة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من الخارج، ولضمان جودتها وصحتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات قطايف بالقشطة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة وبأقل تكلفة.

مكونات قطايف بالقشطة

تتكون قطايف بالقشطة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 كوب ماء.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

2 كوب دقيق.

نصف كوب سميد ناعم.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

قشطة.

زيت للقلي.

للتزيين

فستق حلبي.

مقادير القطر (الشربات)

2 كوب ماء.

2 كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير قطايف بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقم بتحضير خلاط كوكتيل ونضيف إليه الماء والسكر البودرة والخميرة الفورية والبيكنج بودر والدقيق والسميد الناعم وبيكربونات الصودا والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نسكب الخليط في وعاء عميق ونغطيه بكيس نايلون مطبخ، ثم نضعه جانبا لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة نرفع الكيس من الوعاء ونقلب الخليط جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، وعندما تسخن بقوم بعمل القطايف فيها، وذلك بأن نسكب بمغرفة الخليط في المقلاة، وعندما تظهر فقاعات وتجف نرفعها من المقلاة ونضعها على فوطة مطبخ، ثم نغطيها حتى تظل طرية.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نقوم بحشو القطايف بالقشطة ونغلقها باليد جيدا.

ثم نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير وعندما يسخن نقلي فيه القطايف المحشية حتى يصبح لونها ذهبي غامق.

ثم نرفع القطايف من النار ونضعهم بالقطر البارد مباشرة، وعندما تتشرب القطر نرفعهم من القطر ونضعهم في وعاء آخر للتقديم.

ثم تقدم القطايف وبالهنا والشفا.

طريقة عمل (القطر) الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء والسكر البودرة وعصير الليمون، ونترك المكونات تغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الحلة من على النار ونترك القطر يبرد، وبذلك يكون القطرجاهز.