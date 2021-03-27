طريقة عمل فطائر الصاج المحشية أو السادة بطريقة سهلة وبسيطة

فطائر الصاج من أنواع المعجنات سهلة التحضير التي يتم عملها في وقت قصير جداً، وهي نوع من أنواع الفطائر التركية والآن يتم تحضيرها في معظم الدول المختلفة، ويمكن حشو هذه الفطائر بعدة أصناف مختلفة منها الحشو بالجبنة أو الحشو باللحمة أو بالدجاج وكثير من الحشوات الأخرى المتوفرة في أي وقت عند حضرتك، ويتم تقديمها أيضاً بجانب الشاي أو الحليب أو أي مشروب آخر على حسب رغبة كل شخص، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل فطائر الصاج وطريقة حشوها بالجبنة .

مكونات عمل فطائر الصاج

تتكون فطائر الصاج بعدة مكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة وهي كما يلي:

4 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

رشة صغيرة من الملح.

قليل من الزيت.

كمية من الماء الدافئ للعجن.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير فطائر الصاج بعدة طرق مختلفة وهذه الطريقة سهلة وممتعة وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به السكر والملح والحليب والخميرة ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات. ننخل الدقيق جيداً ونقوم بإضافته تدريجياً إلى المكونات، مع إضافة الماء بالتدريج ونقوم بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة أو أكثر. نقسم العجين بعد أن يخمر إلى 8 قطع متساوية الحجم ثم نفرد العجينة على سطح مستوي مرشوش عليه كمية من الدقيق. بعد ذلك نضع الفطير في صاج أو مقلاة مدهونة بقليل من الزيت ونضعها على النار حتى تحمر من الجانبين.

تقدم بجانب الشاي أو أي مشروب آخر وبألف هنا وشفا.

طريقة حشوها بالجبنة

يتم حشو هذه الفطائر بعدة أنواع مختلفة منها اللحم والجبنة والفراخ وأشياء كثيرة وهذه الطريقة بالجبنة وهي كما يلي:

المكونات

كوب من الجبنة البيضاء مع وضع قليل من حبة البركة بها.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

كوب من الجبنة البيضاء الحلوة مخلوطة بالكزبرة الخضراء.

الطريقة