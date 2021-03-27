فاكهة فعالة لمرضى الضغط والسكر وخفض مستوياته في الدم، تعد أمراض الضغط والسكر من أكثر الأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد من الأفراد باختلاف الأعمار، والتي تنتج عن ضعف الأنظمة الغذائية المتبعة، أو ممارسة بعض العادات السيئة، بالإضافة إلى الضغط العصبي والنفسي الذي يتعرض له الفرد في العمل أو في الحياة بصفة عامة، ولعل ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المرتبطة بشكل كبير بمرض السكري، حيث أن مريض الضغط المرتفع أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، لذا لابد من اتباع نظام غذائي صحي والمتابعة مع طبيبك الخاص.

فاكهة فعالة في خفض مستوى الضغط والسكر

اهتمام مريض الضغط والسكر بنظامه الغذائي هو طريقة الوحيد إلى العلاج، حيث توجد العديد من الفواكه التي تساعد في خفض مستوى الضغط والسكر في الدم، ومن أبرز هذه الفاكهة فاكهة الكيوي، حيث تعمل على خفض مستوى السكر في الدم عن طريق زيادة حرق الجلوكوز، والتي تزيد من قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة، أما بالنسبة لفاعلية الكيوي في خفض مستوى الضغط، فهي تعمل على زيادة مرونة جدار الأوعية والشرايين، وزيادة قدرتهم على مرور الدم خلالهما، والتقليل من الضغط الناتج أثناء مروره.

فواكه أخرى لخفض مستوى الضغط والسكر

توجد العديد من الفاكهة التي تخفض مستوى ضغط الدم والسكر في الدم، ومنها: