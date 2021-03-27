الفوائد المتعددة للتين المجفف في الصيام، الصيام من الشعائر الخاصة جدا عند جميع المسلمين ولكن عند مصادفته مع بعض المشاكل التي لها تأثيرا سلبيا على درجة النشاط وحالة عدم التركيز التي تكون لدى الصائم وتجعله أيضا غير قادر ابدا على بذل أي مجهود حتى لو كان بسيط جدا، لذلك نتطرق اليوم إلى عرض هذا الطريقة التي يمكنك عند استخدامها أن تودع أي مشكلة كانت تصادفك سابقاً عندما تؤدى هذا الشهيرة الهامة.

ما هو التين المجفف

هو عبارة عن تين ولكن أجرى عليه بعض المراحل حتى يصل في نهاية الأمر إلى أنه أصبح مجففاً، حيث تبدأ أولاً عند غسله وحتى إلى أن يتم وضعه في الهواء مع تعريضه مدة مناسبة للشمس، ليكون بعدها جاهز تمام.

فوائد التين المجفف للصائم

يجب ألا تخلو أي مائدة منه وخاصة عند القيام بالصيام، وهذا نظرا لما فيه من فوائد تعتبر حل جذري للإرهاق الذي لا يفارق الصائم وتتمثل تلك الأعراض في مثل عسر الهضم إلى جانب ذلك أيضا الخمول الملازم له تنتهى على نحو سريع جدا نظرا لمفعوله وتأثيره على المستوى الخاص بالسكر، أما عن العظام فإن بالإضافة الى ما ذكرناه إلا أن الكالسيوم ايضا والذي له فعالية كبيرة على تقليل من أي التهابات والتي تنتج عنها بعض الآلام المؤرقة خصوصاً في المنطقة الخاصة بالمفاصل.

ويحد أيضا من الأنيميا التي قد تسبب في بعض الأحيان صداع شديد وأيضا إرهاق، وأيضا له تأثير إيجابي جدا على الشرايين وهذا بالإضافة إلى أنه يؤثر أيضا في التحفيز من المستوى العام للجهاز المناعي ويجعله في حالة من التأهب دائما، كما أنه لديه فعالية لأكثر مشكلة تؤرق منها السيدات الحوامل ألا وهي الحموضة وذلك بإضافة لها أيضا الإمساك.