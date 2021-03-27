طريقة عمل بسكوت القهوة الاقتصادي لذيذ الطعم في المنزل

بسكوت القهوة الاقتصادي ، من أشهر أنواع البسكوت التي يقبل على تناوله الكبار والصغار، وهو على شكل حبات القهوة الجميلة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة، ويحتوي على نكهة القهوة التي تجعل الكثير من عشاق شرب القهوة يرغبون في تناوله دائماً، ويقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو في المساء، ويعرف بشكلة الرائع وطعمة المختلف الذي يميزه عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، مثل بسكويت الحليب، وبسكويت الشوكولاتة، وبسكويت الشاي، وبسكوت العجوة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت القهوة الاقتصادي في المنزل بأقل تكلفة.مكونات عمل بسكوت القهوة الاقتصادي
يحتوي هذا النوع من البسكويت على المكونات الآتية:-
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت القهوة الاقتصادي بأبسط الخطوات في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي، ونضع فيه البيض والسكر والسمن والفانيليا والكاكاو والقهوة، ونخفقهم جيداً حتى تذوب جميع المكونات تماماً.
- نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.
- نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشا ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.
- نترك العجين جانباً حتى يرتاح ثم نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين على شكل قطع صغيرة تشبه حبات القهوة.
- نرص البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافات، ثم نقوم بشق البسكويت من المنتصف حتى نحصل على شكل حبة القهوة الجميلة.
- نقوم بتغطية صينية البسكويت، ثم نقوم بإدخالها الثلاجة لمدة نصف ساع.
- نشعل الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد، ثم نقدمه بارد مع الشاي والقهوة.
فوائد بسكوت القهوة الاقتصادي
يحتوي على العديد من الفوائد التي تساعد على تقوية الجسم وتزيد من مناعته وهى كالآتي:-
- يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات العالية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية.
- ينصح الكثير من الأطباء بتناول الأطفال بسكوت القهوة لأنه يحتوي على بعض المكونات التي تساعد على بناء الجسم.
- يتملك كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تعمل على انخفاض نسبة الكولسترول في الدم.
- يعطي المعدة الشعور بالشبع والراحة على مدار اليوم.
- يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي، ويسهل عملية الإخراج وهو ملين طبيعي للأمعاء.
- يحتوي على سعرات حرارية كبيرة، تعطي الجسم الطاقة اللازمة.
- يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن، وغني بحمض الفوليك، وهو مهم جداً في علاج فقر الدم.
الوسوم
بسكوت القهوة الاقتصادي ، من أشهر أنواع البسكوت التي يقبل على تناوله الكبار والصغار، وهو على شكل حبات القهوة الجميلة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة، ويحتوي على نكهة القهوة التي تجعل الكثير من عشاق شرب القهوة يرغبون في تناوله دائماً، ويقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو في المساء، ويعرف بشكلة الرائع وطعمة المختلف الذي يميزه عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، مثل بسكويت الحليب، وبسكويت الشوكولاتة، وبسكويت الشاي، وبسكوت العجوة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت القهوة الاقتصادي في المنزل بأقل تكلفة.مكونات عمل بسكوت القهوة الاقتصادي
يحتوي هذا النوع من البسكويت على المكونات الآتية:-
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت القهوة الاقتصادي بأبسط الخطوات في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي، ونضع فيه البيض والسكر والسمن والفانيليا والكاكاو والقهوة، ونخفقهم جيداً حتى تذوب جميع المكونات تماماً.
- نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.
- نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشا ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.
- نترك العجين جانباً حتى يرتاح ثم نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين على شكل قطع صغيرة تشبه حبات القهوة.
- نرص البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافات، ثم نقوم بشق البسكويت من المنتصف حتى نحصل على شكل حبة القهوة الجميلة.
- نقوم بتغطية صينية البسكويت، ثم نقوم بإدخالها الثلاجة لمدة نصف ساع.
- نشعل الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد، ثم نقدمه بارد مع الشاي والقهوة.
فوائد بسكوت القهوة الاقتصادي
يحتوي على العديد من الفوائد التي تساعد على تقوية الجسم وتزيد من مناعته وهى كالآتي:-
- يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات العالية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية.
- ينصح الكثير من الأطباء بتناول الأطفال بسكوت القهوة لأنه يحتوي على بعض المكونات التي تساعد على بناء الجسم.
- يتملك كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تعمل على انخفاض نسبة الكولسترول في الدم.
- يعطي المعدة الشعور بالشبع والراحة على مدار اليوم.
- يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي، ويسهل عملية الإخراج وهو ملين طبيعي للأمعاء.
- يحتوي على سعرات حرارية كبيرة، تعطي الجسم الطاقة اللازمة.
- يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن، وغني بحمض الفوليك، وهو مهم جداً في علاج فقر الدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكوت القهوة الاقتصادي لذيذ الطعم في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.