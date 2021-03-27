طريقة عمل بسكوت القهوة الاقتصادي لذيذ الطعم في المنزل

بسكوت القهوة الاقتصادي ، من أشهر أنواع البسكوت التي يقبل على تناوله الكبار والصغار، وهو على شكل حبات القهوة الجميلة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة، ويحتوي على نكهة القهوة التي تجعل الكثير من عشاق شرب القهوة يرغبون في تناوله دائماً، ويقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو في المساء، ويعرف بشكلة الرائع وطعمة المختلف الذي يميزه عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، مثل بسكويت الحليب، وبسكويت الشوكولاتة، وبسكويت الشاي، وبسكوت العجوة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت القهوة الاقتصادي في المنزل بأقل تكلفة.

مكونات عمل بسكوت القهوة الاقتصادي

يحتوي هذا النوع من البسكويت على المكونات الآتية:-

2 كوب من الدقيق. كوب من السمن. كوب من السكر. نصف كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من القهوة. 2 بيضة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الكاكاو. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت القهوة الاقتصادي بأبسط الخطوات في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي، ونضع فيه البيض والسكر والسمن والفانيليا والكاكاو والقهوة، ونخفقهم جيداً حتى تذوب جميع المكونات تماماً.

نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.

نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشا ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نترك العجين جانباً حتى يرتاح ثم نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين على شكل قطع صغيرة تشبه حبات القهوة.

نرص البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافات، ثم نقوم بشق البسكويت من المنتصف حتى نحصل على شكل حبة القهوة الجميلة.

نقوم بتغطية صينية البسكويت، ثم نقوم بإدخالها الثلاجة لمدة نصف ساع.

نشعل الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد، ثم نقدمه بارد مع الشاي والقهوة.

فوائد بسكوت القهوة الاقتصادي

يحتوي على العديد من الفوائد التي تساعد على تقوية الجسم وتزيد من مناعته وهى كالآتي:-