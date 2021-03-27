كيفية تدميس الفول منزليًا بدون أى مجهود مثل المحلات

تدميس الفول في المنزل، يعتبر الفول من أهم البقوليات التي توجد في جميع أنحاء العالم خاصة أنحاء الوطن العربي وفي مصر، يحتوي الفول على عدة فوائد صحية تفيد الجسم ومنها أنه يحافظ على صحة الكلى ويقوي الجهاز المناعي ويوفر للجسم قدر كافي من البروتين ويعمل على تقليل الوزن وينظم ضغط الدم في الجسم، ويمكن تدميس الفول بعدة طرق.

طرق تدميس الفول منزليًا

يمكن أن يتم تحضير الفول بعدة طرق مختلفة ومن ضمن تلك الطرق ما يلي:

تدميس الفول المصري

مقدار كوب وربع من الفول الجاف.

مقدار ملعقتين عدس أصفر.

ثمرة طماطم مقطعة إلى أربعة أرباع.

عصير نصف ليمونة.

مقدار مناسب من الماء.

يتم وضع كمية المياه في إناء على النار الهادئة.

توضع جميع المكونات السابقة في الإناء.

يتم تغطية الإناء ويترك الفول لمدة ستة ساعات حتى ينضج.

مكونات تدميس الفول المصريخطوات تدميس الفول المصريتدميس الفول بالكمون والفلفل الحار

مكونات تدميس الفول بالكمون والفلفل الحار

نصف كيلو فول جاف.

بصلة واحدة مفرومة.

ثمرة طماطم تكون مفرومة.

فصان ثوم يكون مفروم.

مقدار نصف ملعقة كبيرة كمون مطحون.

رشة خفيفة فلفل أحمر.

أربعة ملاعق صغيرة زيت زيتون.

رشة خفيفة من البهارات المشكلة.

يتم وضع الفول في إناء كبير ويتم غمره بالماء وينقع لمدة ساعتين.

نقوم بسلق الفول في وعاء على النار الهادئة لمدة ساعة كاملة لكي ينضج.

نرفع الفول من على النار بعد تمام نضجه ثم يتم تصفيته ووضعه في وعاء آخر.

يتم إضافة البصل والثوم والطماطم إلى الفول.

توضع البهارات المشكلة لكي يتم تنكيه الفول.

نقوم بهرس جميع المكونات مع الفول حتى نحصل على قوام متماسك.

يمكن أيضًا أن يتم تدميس الفول بالطحينة، وهذه الطريقة مثل باقي طرق تدميس الفول ويتم فيها وضع الطحينة على الفول بعد أن يتم صنعه ونضجه تمامًا.

طريقة تدميس الفول بالكمون والفلفل الحار