طريقة عمل العيش الشامي في البيت بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة

العيش أو الخبز كما يعرف من الأكلات الرئيسية التي تقدم على كل مائدة وفي كل الوجبات، وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يتم عمل العيش بها فكل دولة يختلف العيش فيها، والعيش الشامي واحد من بين تلك الأنواع والذي يتمتع بطعم رائع للغاية، والذي يقدم بجانب اللحوم المشوية والشاورما وغيرها، وعادة ما يتم شرائه من السوبر ماركات، ولكن من السهل أيضاً عمل العيش الشامي في البيت بكل سهولة وبمكونات متوفرة في المطبخ ويكون افضل بكثير من الجاهز، ولذلك تابعونا في هذا المقال وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل العيش الشامي في البيت.مكونات العيش الشامي:
يحتاج العيش الشامي لمكونات متوفرة في كل مطبخ عربي وطريقة عمله سهلة وبسيطة، ومكونات العيش الشامي هي:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة زيت.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة ونصف خميرة فورية.
- كوب ماء دافئ للعجن.
- في كوب صغيرة يوضع السكر والخميرة ويسكب عليه القليل من الماء الدافئ ويترك المزيج جانباً حتى تتفاعل.
- ننخل الدقيق مع الملح ونضعه في وعاء ونضيف الزيت ومزيج الخميرة والماء وتعجن المكونات جيداً لمدة 5 دقائق حتى تكون طرية.
- تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يزداد حجمها.
- تقطع العجينة لحوالي 40 كرة صغيرة وتترك ترتاح نصف ساعة.
- تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق بالنشابة، ونضع العيش في صينية، وندخلها الفرن الساخن لمدة دقيقتين حتى ينضج، كما يمكن خبز العيش الشامي في طاسة غير قابلة للالتصاق وتوضع على النار ويوضع فيها العيش ويترك حتى يرتفع ونقلبه على الجانب الأخر.
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العيش أو الخبز كما يعرف من الأكلات الرئيسية التي تقدم على كل مائدة وفي كل الوجبات، وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يتم عمل العيش بها فكل دولة يختلف العيش فيها، والعيش الشامي واحد من بين تلك الأنواع والذي يتمتع بطعم رائع للغاية، والذي يقدم بجانب اللحوم المشوية والشاورما وغيرها، وعادة ما يتم شرائه من السوبر ماركات، ولكن من السهل أيضاً عمل العيش الشامي في البيت بكل سهولة وبمكونات متوفرة في المطبخ ويكون افضل بكثير من الجاهز، ولذلك تابعونا في هذا المقال وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل العيش الشامي في البيت.مكونات العيش الشامي:
يحتاج العيش الشامي لمكونات متوفرة في كل مطبخ عربي وطريقة عمله سهلة وبسيطة، ومكونات العيش الشامي هي:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة زيت.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة ونصف خميرة فورية.
- كوب ماء دافئ للعجن.
- في كوب صغيرة يوضع السكر والخميرة ويسكب عليه القليل من الماء الدافئ ويترك المزيج جانباً حتى تتفاعل.
- ننخل الدقيق مع الملح ونضعه في وعاء ونضيف الزيت ومزيج الخميرة والماء وتعجن المكونات جيداً لمدة 5 دقائق حتى تكون طرية.
- تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يزداد حجمها.
- تقطع العجينة لحوالي 40 كرة صغيرة وتترك ترتاح نصف ساعة.
- تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق بالنشابة، ونضع العيش في صينية، وندخلها الفرن الساخن لمدة دقيقتين حتى ينضج، كما يمكن خبز العيش الشامي في طاسة غير قابلة للالتصاق وتوضع على النار ويوضع فيها العيش ويترك حتى يرتفع ونقلبه على الجانب الأخر.
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