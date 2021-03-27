أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة أحلى من المحلات

تبحث الكثيرات عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، وتعتبر واحدة من أشهى وأجمل الحلويات العربية التي يمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار وفي أي وقت من السنة، تابعي معي لتتعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطريقة سهلة وشهية، تابعي معي للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

ستحتاجين لعمل البسبوسة بالقشطة بالإضافة للمقادير إلى طاسة قلي (تيفال) كبيرة، وستحتاجين إلى صينية عمل الحلويات، وكما ستحتاجين إلى مضرب يدوي أو جهاز الضرب، تابعي معي لتتعرفي على مقادير وخطوات عمل البسبوسة بالقشطة.

1 كوب من الماء.

3.5 ثلاثة ونصف كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

6 ملاعق من النشا.

3 كوب من الحليب.

2 علبة 170 جرام من القشطة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 عدد من البيض.

1 كوب من خليط الزبدة والزيت.

اثنين وربع 2.25 كوب من السميد الوسط.

1 ملعقة صغيرة من البايكنج باودر.

خطوات تحضير ماء البسبوسة بالقشطة

احضري الطاسة التيفال وصبي بها كوب ماء.

صبي 2 كوب من السكر بالطاسة ثم أشعلي الموقد حتى يبدأ الماء يغلي ويذوب السكر في الماء.

أثناء غليان الماء ضعي ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اتركي الماء ليغلي مدة تتراوح بين 6-8 دقائق.

أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

خطوات تحضير قشطة البسبوسة

أحضري قدر (حلة) وصبي بها 3 أكواب من الحليب.

أضيفي ست ملاعق كبيرة من النشا.

قومي بتقليب الحليب والنشا بالمضرب حتى يذوب النشا في الحليب.

قومي بإشعال نار متوسطة وقومي بتقليب الحليب والنشا عليها حتى يصبح القوام متماسكا.

أضيفي علبة القشطة 170 جرام إلى خليط الحليب والنشا ثم قومي بالتقليب بالمضرب.

تحضير مزيج البسبوسة

أحضري طبق عميق وأضيفي إليه 4 بيضات.

أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أضيفي كوب الخليط من الزبدة والزيت إلى الطبق.

أضيفي علبة من القشطة 170 جرام إلى الطبق.

أضيفي كوب ونصف من السكر في الخليط.

قلبي الخليط بالمضرب حتى يتجانس.

أضيفي كوبين وربع من السميد الوسط للخليط.

أضيفي ملعقة صغيرة من البايكنج باودر.

قلبي الخليط جيدا بالمضرب حتى يتجانس.

الخطوات الأخيرة لعمل البسبوسة بالقشطة

أحضري صينية تحضير الحلويات وادهنيها بالسمن.

صبي بالأرضية مزيج البسبوسة ثم ضعيها بالفرن في حرارة 160 درجة حتى تحمر الأطراف.

قومي بوضع طبقة القشطة وفردها على أرضية البسبوسة وراعي أن لا تلامس القشطة أطراف الصينية.

صبي باقي مزيج البسبوسة على طبقة القشطة وافرديها.

ضعي الصنية بالفرن على درجة حرارة 160 درجة حتى يحمر سطح البسبوسة.

أخرجي البسبوسة من الفرن وصبي بالملعقة بها ماء البسبوسة.

قومي بتقديم البسوبسة بالقشطة في أطباق منفصلة لضيوف.

رشي على البسبوسة بالقشطة القليل من الفتسق المطحون لإعطائه شكله المميز والشهي.

يفضل أن تقدمي البسبوسة بالقشطة ساخنة حتى تحتفظ بحلاوة طعمها وبانسيابية القشطة الموجودة بها.

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