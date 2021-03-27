طريقة عمل الكنافة النابلسية مثل المحلات في المنزل

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك وتستعد ربات البيوت في المنزل لشراء مستلزمات الشهر الكريم ومن ضمن هذه المستلزمات التي ليس لها غنى عنها هي الحلويات الشرقيه التي تعد من الأطباق الرئيسيه في شهر رمضان سواء في الفطار او السحور ومن هنا سوف نقدم لكم كما وعدناكم مجموعة من طرق عمل الحلويات الشرقية فقد قدمنا من قبل طريقة عمل رموش الست واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية التي إنتشرت بصورة كبيرة جداً في السنوات السابقة التي تعد من أهم الحلويات الشرقيه في فلسطين وسوريا فتابعونا.

صينية صغيرة مقاس 24

300 غرام من الكنافة الجاهزة

200 غرام من جبنة الموتزاريلا

نصف كوب من الزبدة السائلة

300 غرام من الفستق الحلبي المطحون

عدد 2 كوب من الماء الشربات

عدد كوب ونصف من السكر

نصف ليمونة

نقوم أولا بإحضار الكبة ونضع الكنافة بها لنقوم بطحنها ثم نقوم بإضافة الزبدة السائلة عليها ونضربهم جيدا حتى تصبح الكنافة ناعمة جدا.

نقوم بإحضار الصينية ودهنها الزبدة ثم نضيف طبقة من الكنافة ونضغط جيدا

نقوم بإضافة طبقة من جبن الموتزاريلا او جبن العكاوي وتكون منقوعة قبلها بيوم في الماء حتى يتم تصفية الملح منها.

نقوم بعد ذلك بإضافة طبقة أخرى من الكنافة فوق طبقة الجبن ونضغط جيدا.

نقوم بتشغيل الجزء الأسفل من الفرن ونضع الصينية بها حوالي 15 دقيقة او حتى تحمر اجناب الصينية نخرجها ونقلبها على الوجه الآخر ونتركها حوالى 10 دقائق أخرى.

نقوم بعد ذلك بصب الشربات عليها وهي ساخنة وتزين بالفستق.

طريقة عمل الشربات

نضع 2 كوب الماء على النار في إناء ثم نقوم بإضافة السكر ونصف الليمونة ونتركه حتى يغلي.