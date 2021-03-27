أسهل وأسرع طريقة لعمل بطاطس فارم فريتس وحفظها للتحمير في أي وقت

تعتبر البطاطس المقلية من أشهى المقبلات أو الوجبات التي تقدم مع الوجبات الرئيسية، وهي من الأطعمة السريعة واللذيذة التي يفضلها الكثير من الاشخاص خاصة الأطفال الصغار، فهو طبق محبب لدى الكثير من البشر حول العالم، ويختلف نوع البطاطس في النتيجة النهائية التي ستعطي طعما جيدا أو سيئا في النهاية، حيث هنالك بعض الأنواع من البطاطس ليست مخصصة للقلي وهو ما يجعلها في النهاية صوابع مقلية ولكن ليست مقرمشة ولذيذة، ويعرف نوع البطاطس المخصص للقلي بأن تكون قشرته خفيفة وناعمة وهو ما يؤكد أن هذا النوع سيعطي طعما جيدا مع القلي وعندها يمكن شراءه، ويمكن الإحتفاظ بكميات كبيرة مجهزة من البطاطس تمهيدا للقلي من خلال خطوات بسيطة سنتعرف عليها حيث تصبح أصابع البطاطس جاهزة للقلي مثل الفارم فريتس الجاهزة.

طريقة عمل البطاطس مثل أصابع الفارم فريتس

أوضحنا أن اختيار نوع بطاطس يصلح للقلي من أبرز وأهم تلك الأمور للحصول على طبق بطاطس شهي ومقرمش ولذيذ في النهاية، وأشرنا إلى ضرورة أن تتميز قشرة البطاطس بأن تكون رقيقة وناعمة لضمان أن تحصلي على بطاطس مقرمشة بغض النظر عن إن تم تخزينها أو قليها في الحال، الأمر الثاني أنه يجب عدم غسل البطاطس بالماء أو نقعها في الماء قبل القلي، وأخيرا يتم قلي البطاطس ولكن ربع قلية فقط ثم تخرجينها من النار وتوضع في صينية بدون تجفيف الزيت، وتترك البطاطس حتى تبرد ثم تعبأ في أكياس ثلاجة للحفظ في الفريزر في النهاية.

قلي البطاطس بعد التجميد

الخطوة الأخيرة والتي ستكون عند الرغبة في الحصول على طبق بطاطس مقلية مقرمشة لذيذة ستكون في إخراج الكمية المراد الحصول عليها وقليها بالزيت، على أن توضع الكمية المراد قليها مثلجة كما هي فلا تترك ليفك الثلج عنها بل تخرج من الفريزر إلى الزيت مباشرة، لتحصلي على أفضل وأسرع بطاطس مقلية مقرمشة.

هناك إضافة أخرى يمكن القيام بها على أن توضع قبل الربع قلية الذي أشرنا إليه بالأعلى، فيتم رش مقدار بسيط من النشا على أصابع البطاطس قبل قليها الربع قلية ثم ترفع إلى الزيت وتترك لتبرد وتحفظ في الثلاجة في النهاية.