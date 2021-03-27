طريقة عمل البيتزا بوصفة سهلة وسريعة بالمنزل والطعم روعة

تعتبر البيتزا ، من الأكلات سريعة التحضير التي تتميز بسهولة في تحضيرها مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي تكلفة كبيرة، تتميز بمذاق خاص ومميز وتوجد مطاعم مشهورة في مصر لتقديمها، وأيضاً تسمي أكثر المطاعم بأسمائها وتقدم بأكثر من شكل، يمكن تقديمها باللحمة المفرومة أو قطع الدجاج أو التونة أو الجمبري، ويمكن تقديمها بمجموعة من الخضروات والجبن فقط، وهناك طرق كثيرة متنوعة ومختلفة في كيفية تحضيرها وتعد هي من الأكلات التي يعشقها الصغير والكبير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جداً لعمل البيتزا وبطريقة سهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل البيتزا بالمنزل

تتكون البيتزا من مكونات سهلة التحضير وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

قرن من الفلفل الأخضر مقطع إلي أجزاء صغيرة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

شرائح زيتون.

جبنة موزاريلا.

مكونات عمل الصلصة

2 كوب من الطماطم.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة زعتر حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نقوم بتحضير البيتزا بالمنزل بطريقة بسيطة وهي كما يلي:ـ

قبل البدء في عمل العجينة نقوم بتحضير اللحم وذلك بوضع مقلاة علي النار ثم يضاف ملعقة من الزيت، وبعدها يضاف البصلة المبشور مع الفلفل الأخضر المقطع إلي أجزاء صغيرة جداً ونقلب حتي يذبل البصل. يضاف اللحم المفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات من حين لآخر حتي تمام النضج، ترفع من على النار وتترك لكي تبرد قليلاً. نستخدم إناء عميق ونضع به الدقيق مع رشة الملح وملعقة اللبن البودرة ورشة السكر ونقلبهم جيداً، ثم يتم إذابة الخميرة في القليل من الماء الدافئ وتضاف إلي خليط الدقيق. تقلب المكونات جيداً ويضاف الماء تدريجياً حتي الحصول على عجية متماسكة، يضاف زيت الزيتون في المرحلة الأخيرة من العجن. تغطي العجينة بكيس من النايلون، وتترك لكي تختمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها. تفرد العجينة بواسطة النشابة على شكل دائري وتوضع داخل صينية مدهونة بقليل من الزيت، مع مراعاة فرد أطراف العجينة على حواف الصينية. نعمل على استخدام الشوكة لعمل ثقوب داخل العجينة، لكي لا ترتفع داخل الفرن وتصبح ذات سمك رقيق. بعدها تضاف طبقة من الصلصة ثم نضع اللحمة المفرومة، وتضاف شرائح الزيتون مع طبقة من الجبنة الموزاريلا. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الأسفل، يفضل وضع الجبنة الموزاريلا بعد مرور عشر دقائق من دخولها الفرن. نخرجها من الفرن وتقطع وهي ساخنة وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الصلصة

لتحضير صلصة البيتزا، يوضع إناء على النار ونضيف إليه الزيت، ثم يتم إضافة الثوم المهروس ونقلب حتي الحصول على اللون الأصفر نضيف عصير الطماطم ونضيف معه رشة من الفلفل الأسود، نتركه على النار لكي تغلي وتُسبك وتصبح ثقيلة وخالية تماماً من الماء، ترفع من على النار وتترك لكي تبرد قليلاً.