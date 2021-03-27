طريقة عمل مسحب البيك في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة زي البيك بالظبط

يعتبر مسحب البيك واحدا من أحلى وأشهى الأكلات التي يحبها الجميع، من عاش بالسعودية أو من زار السعودية بالتأكيد قد جرب مسحب البيك اللذيذ، والعديد من الأشخاص يريد تعلم تطريقة عمل مسحب البيك في المنزل، اليوم سنعطيكم في مقالنا سر تتبيلة مسحب البيك، وطريقة عمل مسحب البيك في المنزل بطريقة سهلة، تابعوا معنا.

طريقة عمل مسحب البيك في المنزل

لعمل مسحب البيك ستحتاجين إلى حلة كبيرة لقلي المسحب، وستحتاجين لمصفاة، تابعي معي لتتعرفي على مقادير عمل مسحب البيك في المنزل وخطوات عملها.

1 ك من صدور الدجاج.

ربع 1/4 كوب من اللبن الروب.

بشارة 1 ليمونة صفراء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من بودرة الثوم والبصل والزنجبيل.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

شطة حارة حسب الرغبة.

نصف 1/2 ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية.

ربع كوب 1/4 إلى نصف كوب 1/2 من الصلصة الحارة حسب الرغبة.

1 طبق به دقيق على رشة من التوابل أعلاه.

1 طبق به 3 بيضات مع الحليب مع رشة فلفل أسود.

1 طبق من البقسمات الخشن.

أحضري صدور الدجاج وضعيها بكيس وقومي بضربها حتى يقل سمكها.

قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع مربعة أو مستطيلة الشكل.

قومي بتثقيب قطع الدجاج باستخدام عود خشبي أو ابره وهذا حتى تستطيع أن تتتشرب التتبيلة جيدا.

أحضري طبق وضعي به ربع كوب من اللبن الروب.

قومي ببشر بشارة من الليمون الأصفر على اللبن.

قومي بإضافة البهارات المئكورة أعلاه على الخليط.

قومي بإضافة الصلصة الحارة من النوع المفضل لكي حسب الرغبة على الخليط.

قومي بتقليب الخليط جيدا وضعي به قطع صدور الدجاج.

غطي الطبق وضعيه في الثلاجة مدة لا تقل عن الساعتين ويستحسن أن يكون يوم كامل حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

أحضري الأطباق الثلاثة الخاصة بالدقيق والبيض والقسماط.

مرري صدور الدجاج المتبلة على جميع الأطباق المذكورة.

أحضري طاسة كبيرة وضعي بها كمية من زيت القلي.

قومي بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة.

ضعي به قطع الدجاج وقومي بقليها على نار متوسطة حتى تصبح مقرمشة ذات لون ذهبي.

أخرجي قطع الدجاج المقرمش من الزيت وقومي بتصفيته من الزيت على مناديل المطبخ.

مقادير عمل مسحب البيكخطوات عمل مسحب البيك في المنزل

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل مسحب البيك في المنزل، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابك في موقعكم المتميز ثقفني، لتعرفي طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل اضغطي على الرابط طريقة عمل الشيش طاووق طري ولذيذ في المنزل، ولتتعرفي على طريقة عمل دجاج الشواية اضغطي على الرابط الطريقة الاحترافية لعمل دجاج الشواية في المنزل، بصحة وهنا.