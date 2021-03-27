أفضل طريقة لعمل شيكولاته النوتيلا في المنزل

تعد الشيكولاته من المواد الغذائية اللذيذة لدى الكبار والصغار التي تصنع من نبات الكاكاو الخام، كما انها تستخدم في العديد من الحلويات الشرقية في يومنا هذا مثل الكنافة والبسبوسة والكيك والكثير من الحلويات الشرقية وتعد النوتيلا من أشهر أنواع الشيكولاته التي تستخدم في هذه الأغراض ومع حلول شهر رمضان المبارك تستعد ربات المنازل لشرائها ولكن من خلال مقالنا سوف نوضح أفضل طريقة لعمل النوتيلا في المنزل دون الحاجة إلى شرائها فتابعونا.

350 جرام من البندق.

كوب من السكر الابيض البودرة.

نصف كوب من الكاكاو البودرة عالي الجودة.

ملعقتان من نكهة البندق او زيت البندق.

كوب من الحليب.

نصف كوب من زيت النباتي.

ذرة من الملح.

نقوم أولا بتحميص البندق في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة مع التقليب.

نقوم بتركه حتى يبرد ثم نقوم بتقشيره جيدا.

يتم تجهيز المطحنة الخاصة في المنزل وإضافة كمية البندق مع إضافة القليل من الزيت النباتي ونطحه جيدا حتى يصبح سائل دون وجود حبيبات البندق.

يتم تجهيز الخلاط ونضع به كوب اللبن ثم كوب السكر ثم ملعقتان نكهة البندق ثم نصف كوب الكاكاو والمتبقي من الزيت النباتي وذرة الملح.

نقوم بعد ذلك بإضافة سائل البندق الي الخلاط ونضربهم جيدا مع بعض حتى يصبح نسيج واحد والقوام متماسك.

نقوم بإحضار برطمان زجاجي ونضع به الشيكولاتة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة وبعد ذلك يتم استخدامها عند الحاجة.

أصبح لديك الآن شيكولاتة النوتيلا بالبندق في المنزل بكل سهولة.

أخيراً يجب عدم الإفراط في تناول الشيكولاته لأنها تحتوي على الكافيين كما ان الإفراط بها يؤدي إلى السمنة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.