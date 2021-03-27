طريقة تحضير كيكة الثلاث ملاعق الخفيفة في 10 دقائق فقط

طريقة تحضير كيكة الثلاث ملاعق والتي أثارت ضجة علي مواقع الإنترنت، حيث تعتمد مكوناتها علي ثلاث ملاعق من كل شيء، السكر واللبن والدقيق والزيت، وطريقة عملها سهل للغاية وفي أقل وقت، ويمكن لست البيت تحضيرها، من مكونات متوفرة في كل منزل.

ثلاث بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

ثلاث ملاعق كبيرة سكر

ثلاث ملاعق كبيرة زيت

ثلاث ملاعق كبيرة لبن

ثلاث ملاعق كبيرة زبادي

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ثلاث ملاعق كبيرة سميد

نحضر اناء ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا ثم نقوم بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتي يذوب السكر تماماً بعد ذلك نضيف للخليط الزيت والحليب والزبادي كل منهم 3 ملاعق ونستمر في ضربهم بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونستمر في الخفق بالمضرب ثم نضيف السميد ونخفق مرة أخري حتي يتكون لدينا خليط الكيك نقوم بإحضار صنية بايركس مقاس 22 وندهنها زيت ودقيق ثم نضع بها خليط الكيكة نقوم بضبط حرارة الفرن علي 160 ونضع الصنية لمدة نصف ساعة ثم نقوم بعد ذلك بإخراجها من الفرن بعد أن نتأكد أنها قد استوت ثم نقوم بوضع الشربات عليها ويتم تحضيره كما سنري الآن

مكونات كيكة الثلاث ملاعقطريقة تحضير كيك الثلاث ملاعقطريقة تحضير الشربات

نحضر اناء ونضع فيه كوب و 3/4 كوب لبن ثم نضيف لها ثلاث ملاعق سكر وملعقة صغيرة فانيليا ونضيف أيضا ملعقة كبيرة من ماء الزهر ثم نقوم بخلطهم جيدا حتي يذوب السكر تماماً وبعد ذلك نقوم بوضع علي الكيك بعد أن يخرج من الفرن وبعد مرور نصف ساعة نقوم بتقطيع الكيك ، ويمكن تزيينه بالكريم شانتيه وهذا اختياري لمن يريد تزيين الكيك ويمكن إضافة مكسرات أوصوص شيكولاتة