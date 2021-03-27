وصفة مذهلة وسحرية لتفتيح وتبيض المناطق الحساسة بالجسم من اول استخدام

الكثير من السيدات يعانون من مشكلة لون الجلد الاسمر الذى يوجد بالمناطق الحساسة بالجسم، فان طبيعة هذا الجلد الذى يكون فى هذه المناطق يكون رقيق جدا فمن الممكن عند استمرار الممارسات اليومية فقد تودى الى تغير لونه ويصبح باللون الاسمر الغير مرغوب فيه، وايضا ممكن يكون ناتج من ارتداء الملابس الغير قطنية فعند احتكاكها بالجلد تضعفه وتغير لونه، وعدم تنظيف هذه المناطق بشكل مستمر يؤثر على اللون فيكون لونه غامق وغير محدد، وبسبب كل هذه الاشياء تحدث مشكلة اسمرار المناطق الحسلسة فى الجسم وتكون هذه المناطق مثل منطقة الكوع والركب ومنطقة البيكينى ومنطقة تحت الابط، فقد تزعج لى فتاة او امراة من هذه المشكلة نظرا لانها تؤثر على نفسية جميع السيدات، لذلك من الضرورى تنظيف جميع المناطق الحساسة بشكل يومى ومستمر وهذا عن طريق عدة طرق مختلفة وكذلك يستخدمون عدد من الناس بعض الطرق الغير صحيحة لتفتيح وتبيض هذه المناطق فمن هذه الطرق على سبيل المثال يمكن استخدام الشفرات او الليزر او المراهم الطبية، حيث انتشر استخدام الليزر فى تفتيح هذه المناطق بشكل كبير فى الكثير من مراكز التجميل فقد يساعد الليزر على حل جميع المشكلات التى تواجه اى امراة والتى تتعلق بالوجه او الشعر او الجسم، ولكن قد يكون استخدامه غير صحى على بشرة الجسم او الشعر، وعند اللجوء الى استخدام المراهم لتفتيح وتبيض المناطق الحساسة لابد من استشارة طبيب جلدية قبل استخدامها لان كل نوع من الجلد يختلف من شخص لاخر، فيوجد بعض الاشخاص عندما يقومون باستخدام مراهم دون استشارة طبيب فقد تؤثر هذه المراهم بشكل سي على الجلد فى هذه المناطق، وعند التحدث عن استخدام الشفرات فيمكنا القول بانها من اكثر الاخطاء التى يلجاؤن بعض الفتيات الى استخدامها فى ازالة الشعر لان عند الاستخدام المتكرر لها يؤدى الى اسمرار الجلد، فمن خلال كل هذا نكتشف انه لا يصح الا استخدام مكونات او خلطات طبيعية وتكون جميعها متوفرة فى اى مطبخ، فهذه المكونات تساعد على التخلص من اللون الاسمر او الداكن فى هذه المناطق بشكل نهائى والذى يسبب احراج لاى امراة .

طريقة عمل خلطة تفتيح وتبيض الجلد ومكوناتها

المكونات

عسل ابيض طبيعى

عصير لمون

زيت اللوز

حليب بودر

نقوم بخلط ملعقة صغيرة من العسل الابيض الطبيعى ونضيف اليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم نضع نصف ملعقة من زيت اللوز، ونخلط كل هذه المكونات فى طبق حتى يتم خلطهم مع بعض، ونقوم باضافة ملعقة كبيرة من الحليب البودر الى هذا الخليط .

يتم وضع هذا الخليط على المناطق الحساسة المراد تفتيحها ونتركها حوالى ربع ساعة .

وبعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل هذه المناطق باستخدام الماء الفاتر، ويتم تطبيق هذه الوصفة مرتين فى الاسبوع حتى نصل الى النتيجة المطلوبة فى تبيض هذه المناطق .

طريقة التحضير