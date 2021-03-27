دراسة: تأثير القهوة على الذاكرة لدى كبار السن

القهوة أحد أكثر أنواع مشروبات الكافين استهلاكاً في العالم، وعن فوائدها وحتى أضرارها هنالك الكثير من الدراسات الطبية البحثية، وبالمجل تم تصنيفها كمشروب صحي تضر في حال وجود ما يمنع من شربها أو الإفراط بها، وفي هذا السياق ربطت دراسة بين شرب القهوة بكميات معقولة بانتظام وصحة الدماغ ووظائفه، خاصة لدى البالغين وكبار السن، كما التالي..

القهوة وتحسين الذاكرة:

في دراسة طبية حديثة وجد العلماء أن القهوة يمكنها إصلاح خيوط الحمض النووي المكسورة في الدماغ (حمض الديوكسي ريبونوكلييك) التي يمكن أن تساعدك على حفظ الأشياء بسهولة تامة.

وأوضح لي-هيوي تساي، أستاذ علم الأعصاب في بيكوير ومدير معهد بيكوير للتعلم والذاكرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، أنه في كل مرة نتعلم فيها شيئًا جديدًا، تكسر خلايا دماغنا حمضها النووي، مما يتسبب في تلف يجب على الخلايا العصبية إصلاحه على الفور.

تكمن المشكلة مع تقدمنا ​​في العمر، فإن وتيرة إجراء هذه الإصلاحات تتباطأ، مما يتسبب في فقدان الذاكرة والأضرار المعرفية الأخرى مثل الخرف، ومع تقدم العمر، تتأثر كفاءة نظام إصلاح الحمض النووي، مما يؤدي إلى تراكم الضرر، ويزداد هذا الأمر سوءًا إذا كان الشخص يعاني من أي نوع من الأمراض الوراثية.

وأكدت الدراسة أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يحل هذه المشكلة لدى كبار السن عن طريق إصلاح الضرر بشكل أسرع، كما أن القهوة يمكن أن تساعد في تقليل عملية تكسر الحمض النووي ويمكنها إصلاح الضرر في غضون ساعتين.

تفاصيل الدراسة:

أعطى فريق من جامعة كايزرسلاوترن في ألمانيا 200 مليلتر من القهوة لـ 13 من الذكور الأصحاء أربع مرات على مدار ثماني ساعات بعد ذلك، أخذوا عينات دم من جميع المشاركين للحكم على سلامة الحمض النووي الخاص بهم.

ولوحظ أن تكسر الحمض النووي انخفض في غضون ساعتين بعد تناول فنجان من القهوة في غضون ثماني ساعات ، انخفض المعدل بنسبة 30 % عن المستويات قبل التجربة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.