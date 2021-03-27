لا شك في ان جائحة كوفيد-19 قد غيَرت من مفاهيم الناس بشكل واسع، لتتحول اهتمامات الكثيرين من السعي لجمع المال والنجاح الى المحافظة على الصحة في خضم أزمة كورونا المستمرة منذ أكثر من عام.

والحقيقة ان الصحة دوت الخليج تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه إلا المرضى، لكنه بات مقصد الاصحاء كذلك في محاولة للتمتع بصحة جيدة بعيداً عن الامراض.

وترتبط الصحة الجيدة والسليمة بالعمر الطويل، وهي بالتأكيد يجب أن تكون في أولوية اهتماماتنا منذ عمر صغير لضمان عدم التعرض للامراض التي تقصَر العمر.

يلعب الغذاء كعادته، الدور الاساسي في التمتع بصحة جيدة وعمر طويل، وهناك 5 اطعمة مهمة تسهم في تحقيق هذه المعادلة نتعرف عليها في موضوعنا اليوم بحسب ما نشر موقع "العربية.نت".

5 اطعمة تمدك بالصحة والعمر الطويل

تعد حمية البحر المتوسط من افضل النظم الغذائية للعام الرابع على التوالي، بحسب ما نشر موقع CNBC نقلاً عن قائمة US News & World Report السنوية.

ولمن لا يعرف بعد عن حمية البحر المتوسط، فإنها خليط من الوجبات الصحية التي تعتمد بشكل أساسي على الخضروات والفواكه وزيت الزيتون والحبوب الكاملة، فضلاً عن الاعتدال في تناول كميات البروتين والدهون الحيوانية.

وبحسب الابحاث العلمية، فإن الاطعمة الموجودة في حمية البحر المتوسط تسهم في منع الاصابة بالامراض المزمنة وتحسين الصحة اضافة لفوائدها العديدة في تعزيز صحة الدماغ.

وابرز 5 اطعمة في حمية البحر المتوسط التي تعزز الصحة وتطيل العمر دوت الخليج:

الشوفان: من ابرز انواع الحبوب الكاملة التي تعمل على تعزيز عمل الجهاز الهضمي والامعاء بفضل محتواها العالي من الالياف التي تحمي كذلك من الاورام السرطانية اضافة الى المعادن والفيتامينات ومضادات الاكسدة.

وفي دراسة أجريت العام الماضي، تبين للباحثين ان تناول كمية كبيرة من الالياف يسهم في خفض معدل الوفيات بسبب امراض القلب والاوعية الدموية والجهاز التنفسي.

زيت الزيتون البكر: من افضل انواع الزيوت التي ينصح خبراء الصحة بتناوله، لاحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة في شكل حمض الأوليك، وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة ما يساعد في تقليل المؤشرات الحيوية للالتهاب.

وبحسب دراسة نشرت العام 2020 في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب ، فإن تناول نصف ملعقة كبيرة او اكثر من زيت الزيتون البكر يوميًا، يقلل خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، فضلاً عن خفض الاصابة بامراض القلب التاجية بنسبة 18%.

الاسماك: مثل السلمون والتونة والزنجة، غنية باحماض اوميغا 3 الدهنية التي تعزز صحة القلب والاوعية الدموية بحسب الابحاث. الخضروات الورقية: غنية بفيتامينات أو سي وحمض الفوليك وفيتامين ك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

وينصح بتناول كوب الى 3 اكواب من الخضروات يومياً حسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني، خصوصاً الخضروات الورقية ذات القيمة الغذائية العالية.

التوت والفراولة: اضافة لاصناف اخرى من الفواكه الاساسية التي تضمها حمية البحر المتوسط، فإن التوت والفراولة يأتيان في طليعة الفواكه الاكثر فائدة نظراً لمستوياتهما العالية بمضادات الاكسدة.

كما يحتوي التوت على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد الذي تشير الأبحاث إلى أنه يمنح العديد من الفوائد للجسم، من بينها خفض ضغط الدم وجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة.

في حين ان تناول كوب واحد من الفراولة الكاملة يومياً، يغطي حاجات الجسم من فيتامين سي أكثر مما تفعل الفواكه الحمضية.

وتشير الدكتور لورين أرمسترونغ، اختصاصية التغذية الأميركية، الى إنها تبدأ يومها عادة بتناول التوت الأزرق مع الزبادي أو الحبوب أو دقيق الشوفان.